Naomie Harris e Keira Knightley narram animações sobre mudança climática

A atriz britânica Naomie Harris e o músico Brian Eno se uniram para produzir um curta-metragem que faz um apelo a ações urgentes para desacelerar as mudanças climáticas, em apoio à campanha de desobediência civil do movimento Extinction Rebellion.

Naomi Harris, que interpreta Eve Moneypenny nos filmes de James Bond 007 - Operação Skyfall, 007 – Contra Specter e no próximo filme No Time To Die, dá voz à animação, que também explora a ameaça representada pela perda acelerada de espécies.

“Estou orgulhosa de poder dar minha voz a este projeto, que espero que inspire os espectadores a apoiar as ambições do Extinction Rebellion com grande urgência”, disse a atriz em um comunicado antes do lançamento do filme nesta quinta-feira.

Chamado Extinction Emergency, Why We Must Act Now, o filme é a primeira de duas animações apoiadas por estrelas de Hollywood para ajudar na causa do Extinction Rebellion, que se originou no Reino Unido e mobilizou milhares de voluntários. A diretora é a animadora israelense Miritte Ben Yitzchak.

O segundo filme, chamado Climate Crisis, and Why We Should Panic, é narrado pela atriz Keira Knightley e defende uma ação emergencial contra o aquecimento global.

Centenas de cientistas e acadêmicos apoiam o Extinction Rebellion, dizendo que a desobediência civil é a única opção que resta para forçar os governos a adotar a escala de ação necessária para evitar milhões de mortes devido à mudança climática.