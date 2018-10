Na estreia, 'Venom' arrecada US$ 80 mi e 'Nasce uma Estrela', US$ 41,6 mi

LOS ANGELES - A improvável dupla de filmes “Venom” e “Nasce uma Estrela” tem animado a temporada de outono nos cinemas dos Estados Unidos, registrando o melhor fim de semana de todos os tempos para o mês de outubro no país.

Venom, vilão de Homem-Aranha, ganha o primeiro filme solo nos cinemas

A história de super-heróis “Venom”, com Tom Hardy no papel principal, arrecadou US$ 80 milhões, enquanto a refilmagem de “Nasce uma Estrela”, com Lady Gaga em ação, arrecadou estimados US$ 42,6 milhões, superando as previsões iniciais.

“Venom” quebrou o recorde de lançamento para o mês de outubro, superando os US$ 55,8 milhões de “Gravidade”. “Venom” e o aclamado pela crítica “Nasce uma Estrela” foram capazes de atrair espectadores bem além de seus públicos principais.

Lady Gaga diz que seu primeiro grande sonho foi ser atriz

As estreias levaram o valor total arrecadado no fim de semana a cerca de US$ 174 milhões, ou 15% cento acima da antiga melhor marca para o mês, de US$ 151,5 milhões, em 2015, quando “Perdido em Marte”, de Matt Damon, foi lançado, segundo a comScore.

A animação “Smallfoot”, que está em seu segundo final de semana de exibição, terminou em terceiro lugar com US$ 14,4 milhões arrecadados, seguido pela comédia de Kevin Hart-Tiffany Haddish, “Operação Supletivo - Agora Vai!”, com US$ 12,3 milhões.

“O Mistério do Relógio na Parede” terminou em quinto, com US$ 7,3 milhões em seu terceiro fim de semana, totalizando US$ 55,1 milhões e US$ 87,4 milhões no mundo todo.