Multiverso do sexo? No Xvideos, cópia pirata de Doutor Estranho já chega a 40 mil visualizações

Lançado há apenas cinco dias, em 4 de maio, Doutor Estranho: No Multiverso da Loucura já foi pirateado para o streaming. Um usuário do Xvideos, plataforma online de conteúdo pornográfico, subiu uma cópia dublada do longa da Marvel para o site.

A produção já acumula mais de 40 mil visualizações - e subindo, sem trocadilho intencional - no portal de “entretenimento adulto”. A prática não é incomum!

Quando filmes muito populares acabam de sair nos cinemas, usuários filmam a projeção e colocam o arquivo online para download. Mas a audácia vem aumentando.

Outro título da Marvel que também chegou a ser compartilhado em sites pornô foi Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa. O ato é facilitado pois qualquer pessoa pode criar uma conta no portal, fazer upload de conteúdo e permitir a exibição online.

Título alternativo

O título do material surrupiado do cinema mudou ligeiramente. Por lá, a cópia alternativa e dublada atende pelo nome de ‘Doutor estranho no multiverso do sexo’. Possivelmente para que o arquivo demore mais a atrair suspeitas da plataforma. O texto informa ainda a duração e inclui mais algumas informações, digamos, questionáveis sobre a personagem Wanda Maximoff.

A postagem tem ainda várias tags de conteúdo sexual, possivelmente em uma tentativa de enganar o algoritmo do site e permitir a permanência do filme no ar por mais tempo. Evidentemente, este tipo de reprodução infringe direitos autorais, termos de uso da plataforma e acaba sendo derrubado. Foi o que aconteceu com Homem-Aranha.

A existência do vídeo está se espalhando no Twitter, onde os usuários não perder a oportunidade de fazer memes sobre o assunto e rir dos comentários na publicação.

De cá, não assisti ao filme - inclusive, nem no cinema ainda -, portanto não foi possível apurar se o a versão pirata está completa ou se tem algum tipo de alteração substancial no conteúdo. Muito menos se foram incluídas...... cenas não oficiais.

Até o fechamento deste texto, porém, a produção seguia no ar e disponível para quem quiser ver. Recomenda-se o uso de abra privativa, porém, caso você tema explicar a URL no histórico do navegador.