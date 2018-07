Multidão vai à praia para figuração em filme de Danny Boyle

LONDRES - Cerca de 6 mil pessoas foram a uma praia no Reino Unido para ter a chance de serem figurantes em um filme do premiado diretor Danny Boyle, na quarta-feira, respondendo a um chamado no Twitter para participar da produção.

A multidão gravou a cena na praia de Gorleston, no sul da Inglaterra, para o filme ainda não nomeado, escrito pelo diretor de Simplesmente Amor, Richard Curtis.

Boyle, que ganhou um Oscar por Quem Quer Ser um Milionário? e irá dirigir o próximo filme do James Bond, aplaudiu a multidão por seu trabalho durante a gravação. “Isso foi incrível, uma energia maravilhosa, maravilhosa”, ele disse.

No mês passado, produtores foram ao Twitter para encontrar “espectadores de um show, não pagos” para o projeto. Um dia depois, a sócia de Curtis, Emma Freud, tuitou que cerca de 7,4 mil pessoas tinham se inscrito para participar.

Depois da gravação, Freud escreveu para os seus seguidores na rede social que 6 mil compareceram às filmagens, acrescentando que tinha sido “tecnicamente a maior tomada de multidão já gravada em solo britânico”.

Pouco se sabe sobre o filme, que dizem ser inspirado nos Beatles e é estrelado pela atriz de Downton Abbey, Lily James, de acordo com a BBC.