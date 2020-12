'Mulher Maravilha' terá um terceiro filme com Gal Gadot e Patty Jenkins

A saga de Mulher Maravilha terá um terceiro filme que contará de novo com Gal Gadot como protagonista e com Patty Jenkins como realizadora, informou a Warner Bros. nesta segunda-feira, 28.

O anúncio do estúdio chega apenas dois dias depois do lançamento de Mulher Maravilha 1984, sequência do filme de 2017, que nos EUA estreou de forma simultânea nos cinemas e na plataforma HBO Max.

A Warner Bros. assegurou que, com esta polémica estreia, Mulher Maravilha 1984 arrecadou 16,7 milhões de dólares nos Estados Unidos e Canadá e 85 milhões à escala global (69,5 milhões de euros).

"Enquanto os fãs de todo o mundo continuam a abraçar a Diana Prince, com o robusto desempenho de Mulher Maravilha 1984 no seu fim de semana de estreia, estamos emocionados de poder continuar a sua história com as nossas 'mulheres maravilha' reais, Gal e Patty, que vão regressar para concluir uma trilogia de cinema planeada", disse Toby Emmerich, presidente da Warner Bros. Pictures Group.