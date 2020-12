'Mulher-Maravilha 1984' supera US$ 38,5 milhões nos cinemas internacionais

O filme Mulher Maravilha 1984, estrelado por Gal Gadot, arrecadou US$ 38,5 milhões nos cinemas internacionais, sendo US$ 1,7 milhão, no Brasil, segundo Variety.

O lançamento na semana passada levou o filme para 32 mercados, incluindo a China e mais de 30.000 telas. A maior parte da receita veio dos cinemas chineses, onde ganhou uma estimativa $ 18,8 milhões.

A pandemia forçou estúdios como a Warner Bros. a abraçar planos de lançamento não convencionais para levar os filmes ao público. O primeiro filme da heroína fez mais de US$ 821 milhões em todo o mundo em 2017, sem pandemia, A esperança era que a sequência, que custou cerca de US $ 200 milhões para ser feita, superaria esse total.

A Warner Bros. tentou algumas estratégias diferentes com seus filmes este ano incluindo o lançamento de Tenet nos cinemas e o envio de The Witches direto para HBO Max.

Finalmente, no mês passado, o estúdio decidiu abraçar um lançamento híbrido para Maravilha Mulher 1984. Tenet abriu internacionalmente primeiro também, decolando com US$ 53 milhões em 41 mercados no final de agosto.