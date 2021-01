'Mulher-Maravilha 1984' continua no topo das bilheterias do mundo

LOS ANGELES, (Variety.com) — O filme Mulher-Maravilha 1984 lidera a lista das maiores bilheterias pela terceira semana seguida, sem muita competição pelo caminho nos Estados Unidos e Canadá.

A sequência para o primeiro filme da super-heroína levantou US$ 3 milhões entre a sexta-feira e este domingo, 10, trazendo o total nos dois países para US$ 32,6 milhões. No exterior, o filme conseguiu US$ 4,7 milhões e tem uma marca internacional de 98,8 milhões.

Com US$ 131 milhões de receita global, a sequência de Mulher-Maravilha já superou a grande maioria dos lançamentos na era da pandemia.

Mas a quantia ainda não supera a verba de produção de US$ 200 milhões, o que significa que provavelmente o longa da heroína da DC estrelado por Gal Gadot certamente fará o estúdio perder dinheiro.

Ainda assim, a Warner Bros. já deu o sinal verde para a terceira parte da saga, com Gadot e a diretora Patty Jenkins a bordo.

A adaptação do quadrinho foi lançada simultaneamente no serviço de streaming HBO Max em uma tentativa de impulsionar o número de assinaturas. Não está claro quantos usuários do HBO Max assistiram o filme, embora a empresa tenha comemorado audiência recorde.

No próximo final de semana, Mulher-Maravilha 1984 deixará o catálogo da HBO Max e estará disponível apenas nos cinemas até cumprir a janela tradicional para chegar às plataformas de entretenimento doméstico. O filme deve voltar à plataforma de streaming dentro de alguns meses.