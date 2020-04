Mostras paralelas de Cannes são canceladas por causa da pandemia

A Semana da Crítica de Cannes e a Quinzena dos Realizadores foram canceladas por causa da pandemia do novo coronavírus. A organização do Festival de Cannes após anúncio do presidente francês, que determinou cancelamento de qualquer festival até meados de julho. "As seções paralelas do Festival de Cannes reconhecem que o adiamento anteriormente considerado para o final de junho/início de julho não é mais uma opção", informou a organização da mostra.

Na última segunda, o presidente Emmanuel Macron proibiu aglomerações até meados de julho, para conter a pandemia. A quarentena na Fraça segue até o dia 11 de maio. O Cannes Lions, importante evento de publicidade e propanda também foi cancelado.

Cannes ainda reluta sobre a data do evento, inicialmente anunciado de 12 a 23 de maio. Ainda sem data prevista, a organização estuda opções para a edição de 2020.