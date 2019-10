Mostra reúne filmes de Stephen King no Centro Cultural Banco do Brasil

A mostra Stephen King: O medo é o seu melhor companheiro começa nesta quarta-feira, dia 30 de outubro, e vai até 25 de novembro, no Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo. Durante este período serão mais de 40 filmes e minisséries, baseadas nas obras do autor nascido no estado do Maine, nos Estados Unidos, em 1947.

Essa retrospectiva inédita inclui títulos como Carrie, a estranha; It - Uma obra prima do medo; Christine, o carro assassino; Louca obsessão, Conta comigo, entre outros.

A mostra também inclui mesas de debates e uma aula magna. Os ingressos custam R$10,00 (inteira) e R$5,00 (meia).

Confira a programação completa:

30/10 - Quarta-feira

15h30 - Creepshow - Show de horrores

18h00 - Carrie, a Estranha (seguida de debate)

19h40 - DEBATE: "Stephen King e o cinema", com a cineasta Gabriela Amaral Almeida, o pesquisador Carlos Primati e os curadores Rita Ribeiro e Breno Lira Gomes (Gratuito)

31/10 - Quinta-feira

09h30 - O Aprendiz (sessão comentada e gratuita, seguida de palestra)

11h30 - PALESTRA sobre o filme O APRENDIZ, com a curadoria Rita Ribeiro (Gratuito)

15h00 - A Hora do Lobisomem

17h00 - Olhos de Gato

19h00 - Chamas da Vingança

01/11 - Sexta-feira

14h00 - Pesadelos e Paisagens Noturnas: Vol 1 (Sessão Gratuita)

16h45 - Desafio do além (Sessão Gratuita)

19h00 - O Iluminado

02/11 - Sábado

15h00 - Montado na Bala

17h00 - Sonâmbulos

19h00 - O Aprendiz

03/11 - Domingo

14h00 - A Maldição

16h00 - Na Hora da Zona Morta

18h00 - A Metade Negra

04/11 - Segunda-feira

13h30 - Pesadelos e Paisagens Noturnas: Vol 2 (Sessão Gratuita)

16h00 - A Tempestade do Século (Sessão Gratuita - haverá um intervalo de 30 minutos)

06/11 - Quarta-feira

14h00 - Vampiros de almas (Sessão Gratuita)

16h00 - Os Vampiros de Salem

19h30 - Voo Noturno

07/11 - Quinta-feira

15h00 - Conta Comigo (Sessão Gratuita com interpretação em Libras)

17h00 - Às Vezes Eles Voltam

19h00 - Cemitério Maldito

08/11 - Sexta-feira

13h30 - Carrie, a estranha (Sessão gratuita - seguida da palestra "Bullying e o terror adolescente", com a curadora Rita Ribeiro)

17h00 - Pacto Maligno

19h30 - Colheita Maldita

09/11 - Sábado

15h00 - Christine, o carro assassino

17h00 - It, A Coisa (Seguida de Debate)

19h20 - DEBATE: "A Literatura de Terror no Cinema" com a pesquisadora Laura Loguercio Cánepa, o escritor André Vianco e os curadores Rita Ribeiro e Breno Lira Gomes (Gratuito)

10/11 - Domingo

14h30 - À Espera de Um Milagre

18h00 - Um Sonho de Liberdade

11/11 - Segunda-feira

14h00 - A Dança da Morte - Parte 1: A praga (Sessão Gratuita)

15h45 - A Dança da Morte - Parte 2: Os sonhos (Sessão Gratuita)

17h35 - A Dança da Morte - Parte 3: A traição (Sessão Gratuita)

19h30 - A Dança da Morte - Parte 4: A prontidão (Sessão Gratuita)

13/11 - Quarta-feira

17h00 - O Monstro do Ártico (Sessão Gratuita)

18h45 - O Apanhador de Sonhos

14/11 - Quinta-feira

16h45 - Trocas Macabras (1991)

19h00 - O Nevoeiro

15/11 - Sexta-feira

14h00 - Lembranças de Um Verão (2001)

16h30 - Eclipse Total (1992)

19h00 - Louca Obsessão (1990)

16/11 - Sábado

14h00 - Cemitério Maldito (Sessão Gratuita - sessão com Legenda Descritiva)

16h00 - A ameaça que veio do espaço (Sessão Gratuita)

17h45 - It - Uma Obra Prima do Medo

17/11 - Domingo

14h30 - Desespero

17h00 - A Criatura do Cemitério (1980)

18h45 - Na Hora da Zona Morta (1983)

18/11 - Segunda-feira

15h00 - O Iluminado Parte 1 (1997) (Sessão Gratuita)

17h00 - O Iluminado Parte 2 (1997) (Sessão Gratuita)

19h00 - O Iluminado Parte 3 (1997) (Sessão Gratuita)

20/11 - Quarta-feira

15h00 - O Nevoeiro (2007) (Sessão Gratuita com Audiodescrição)

17h30 - Pesadelos e Paisagens Noturnas: Vol. 3 (Sessão Gratuita)

19h20 - Cujo (1983)

21/11 - Quinta-feira

14h00 - AULA MAGNA (parte 1): "O Horror que nos Rodeia: Literatura para o Cinema", com a curadora Rita Ribeiro (Gratuito)

16h15 - Saco de Ossos (2012)

19h15 - O Iluminado (1980)

22/11 - Sexta-feira

14h00 - AULA MAGNA (parte 2): "O Horror que nos Rodeia: Literatura para o Cinema", com a curadora Rita Ribeiro (Gratuito)

16h15 - Um Sonho de Liberdade (1994)

19h00 - O Aprendiz (1998)

23/11 - Sábado

15h30 - Arquivo X - Episódio Feitiço (Sessão Gratuita)

17h00 - A Hora do Lobisomem (1985)

19h00 - O Sobrevivente (1987)

24/11 - Domingo

14h30 - Halloween, A Noite do Terror (1978) (Sessão Gratuita)

16h30 - Louca Obsessão (1990)

18h45 - Christine, o carro assassino (1983)

25/11 - Segunda-feira

15h00 - Conta comigo

17h00 - Comboio do Terror

19h20 - Carrie, A Estranha (1976)