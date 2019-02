Mostra no CCBB com filmes de Martin Scorsese vai ter sessões gratuitas

A partir desta quarta-feira, 6, o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) de São Paulo recebe a mostra de cinema Scorsese, com alguns dos maiores clássicos do cineasta norte-americano Martin Scorsese. Ao todo, 34 filmes do diretor foram selecionados, como os marcantes Taxi Driver (1976) e Os Infiltrados (2006).

A mostra, que conta com cerca de duas ou três sessões por dia, vai até o dia 4 de março. O preço é de 10 reais a inteira, mas algumas sessões especiais serão gratuitas, como a de abertura, hoje, às 17h, com o filme Quem Bate à Minha Porta? (1967), o primeiro longa da carreira de Scorsese.

Paralelamente, como parte da mostra, alguns filmes do cineasta serão exibidos também no CineSesc, em São Paulo, entre 14 e 20 de fevereiro. Lá, os ingressos terão custo de 17 reais a inteira. Quem tem credencial plena do Sesc paga cinco reais.

Além dos longa-metragens que mais marcaram a carreira do diretor, a mostra no Banco do Brasil vai exibir, também, seus curtas, entre eles o videoclipe de Bad, do cantor Michael Jackson, lançado em 1987. As sessões com os curta-metragens são gratuitas e ocorrem nos dias 11 e 20 de fevereiro, às 15h30 e 14h30, respectivamente.

Seus documentários também serão lembrados. Na mostra, serão exibidos O Último Concerto de Rock (1978), Uma Viagem Pessoal Pelo Cinema Americano (1995) e Minha Viagem à Itália (1999).

Como parte da programação, será realizada também uma sessão especial inclusiva do filme Touro Indomável (1980), no dia 27 de fevereiro, às 13h. Gratuita, a sessão vai contar com libras, audiodescrição e closed caption. O filme vai ser exibido em cópia dublada.

A mostra Scorsese vai contar ainda com um debate, no dia 20, às 19h, com participação de José de Aguiar, que fez a curadoria junto com Marina Pessanha. Entre os dias 13 e 15 de fevereiro, será ministrado ainda na instituição um curso sobre o diretor.

O festival, que passou pelo Rio de Janeiro no mês passado, será apresentado também no CCBB de Brasília, entre os dias 12 de fevereiro e 10 de março.

Destaques

O CCBB apresenta Martin Scorsese como um dos mais influentes cineastas de todos os tempos. A mostra exibe alguns dos seus filmes mais premiados, como Taxi Driver (1976), que conquistou a Palma de Ouro em Cannes. Estrelado por Robert De Niro, o longa acompanha um taxista de Nova York, Travis Bickle, numa jornada de reflexão sobre a vida ao seu redor. As sessões do filme no CCBB serão nos dias 8 e 10 de fevereiro, às 19h.

Nas premiações americanas, o primeiro destaque de Scorsese foi Touro Indomável (1980), também estrelado por De Niro, em que apenas concorreu ao Oscar e ao Globo de Ouro de melhor diretor. O filme é a cinebiografia do lutador de boxe Jake LaMotta, que vivia uma relação dupla com a violência, dentro e fora do ringue. Na mostra no CCBB, o filme será exibido em três ocasiões, nos dias 6, 8 e 27 de fevereiro, às 19h, 14h e 13h, respectivamente.

Um outro destaque da mostra é o primeiro filme que rendeu a Martin Scorsese o Oscar de melhor diretor, Os Infiltrados (2006). No longa, uma de suas várias parcerias com Leonardo DiCaprio, um infiltrado da polícia numa gangue tenta identificar um infiltrado da gangue na polícia. O longa conquistou também, em 2007, os prêmios de melhor filme, melhor roteiro e melhor edição no Oscar. As sessões de Os Infiltrados na mostra serão nos dias 23 e 28 de fevereiro, às 18h30.

O festival com os filmes de Scorsese contam ainda com clássicos do diretor como Os Bons Companheiros (1990), Gangues de Nova York (2002) e A Invenção de Hugo Cabret (2011).

Programação completa

CCBB São Paulo

06/02 – Quarta-Feira

17h: Quem bate a minha porta? (Sessão Gratuita)

19h: Touro Indomável

07/02 – Quinta-Feira

15h30: Kundun

18h: O aviador

08/02 – Sexta-Feira

14h: Touro Indomável

16h30: Alice não Mora Mais Aqui

19h: Taxi Driver

09/02 – Sábado

14h30: O Aviador

16h: Cassino

10/02 – Domingo

14h: Kundun

16h45: Alice não Mora Mais Aqui

19h: Taxi Driver

11/02 – Segunda-Feira

15h30: Sessão Curtas (Sessão Gratuita)

17h: Minha viagem à Italia (Sessão Gratuita)

13/02 – Quarta-Feira

16h30: Sexy e Marginal

14/02 – Quinta-Feira

16h: A Cor do Dinheiro (Sessão Gratuita)

18h45: Ilha do Medo (Sessão Gratuita)

15/02 – Sexta-Feira

16h: The Last Waltz – O Último Concerto de Rock

18h30: Silêncio

16/02 – Sábado

13h: A Invenção de Hugo Cabret (Sessão Gratuita)

15h30: A cor do Dinheiro (Sessão Gratuita)

18h: O lobo de Wall Street (Sessão Gratuita)

17/02 – Domingo

13h: Ilha do Medo (Sessão Gratuita)

16h: Quem Bate a Minha Porta? (Sessão Gratuita)

18h: Os Bons Companheiros (Sessão Gratuita)

18/02 – Segunda-Feira

15h30: Contos de Nova York (Sessão Gratuita)

18h: Gangues de Nova York (Sessão Gratuita)

20/02 – Quarta-Feira

14h30: Sessão Curtas (Sessão Gratuita)

16h: Os Bons Companheiros (Sessão Gratuita)

21/02 – Quinta-Feira

16h30: Depois de Horas

19h: Vivendo no Limite

22/02 – Sexta-Feira

13h: The Last Waltz – O Último Concerto de Rock

15h30: Contos de Nova Iorque (Sessão Gratuita)

18h: O Lobo de Wall Street (Sessão Gratuita)

23/02 – Sábado

14h: Depois de Horas

16h: Caminhos Perigosos

18h30: Os Infiltrados

24/02 – Domingo

13h: Gangues de Nova York (Sessão Gratuita)

16h: New York New York

19h: Vivendo no Limite

25/02 – Segunda-Feira

14h: Uma Viagem Pessoal pelo Cinema Americano (Sessão Gratuita)

18h45: A Época da Inocência (Sessão Gratuita)

27/02 – Quarta-Feira

13h: Touro Indomável – sessão inclusiva: libras, audiodescrição e closed caption (filme dublado) (Sessão Gratuita)

15h30: A Invenção de Hugo Cabret (Sessão Gratuita)

18h: Silêncio

28/02 – Quinta-Feira

13h: New York New York

16h: Caminhos Perigosos

18h30: Os Infiltrados

01/03 – Sexta-Feira

15h: A Última Tentação de Cristo (Sessão Gratuita)

18h: Cassino (Sessão Gratuita)

02/03 – Sábado

13h: Minha viagem à Italia (Sessão Gratuita)

17h20: O Rei da Comédia (Sessão Gratuita)

19h30: Sexy e Marginal

03/03 – Domingo

13h: A Época da Inocência (Sessão Gratuita)

15h30: Cabo do Medo (Sessão Gratuita)

18h: A Última Tentação de Cristo (Sessão Gratuita)

04/03 – Segunda-Feira

13h: O Rei da Comédia (Sessão Gratuita)

15h15: Uma Viagem Pessoal pelo Cinema Americano (Sessão Gratuita)

19h: Cabo do Medo (Sessão Gratuita)

CineSesc São Paulo

14/02 – Quinta-Feira

13h30: Depois de Horas

15h30: Os Infiltrados

18h15: Gangues de Nova York

21h15: Cabo do Medo

15/02 – Sexta-Feira

13h30: Vivendo no Limite

15h45: Cassino

19h: New York, New York

21h50: Taxi Driver

16/02 – Sábado

13h30: Caminhos Perigosos

15h45: Touro Indomável

18h15: Os Bons Companheiros

21h15: Os Infiltrados

17/02 – Domingo

11h: A Invenção de Hugo Cabret

13h30: Taxi Driver

15h40: A Época da Inocência

20h40: A Última Tentação de Cristo

18/02 – Segunda-Feira

13h30: O Rei da Comédia

15h30: Gangues de Nova York

18h45: Caminhos Perigosos

20h50: Cassino

19/02 – Terça-Feira

13h30: New York, New York

16h50: Os Bons Companheiros

19h30: Depois de Horas

21h30: Vivendo no Limite

20/02 – Quarta-Feira

13h30: A Última Tentação de Cristo

16h30: O Rei da Comédia

18h45: A Época da Inocência

21h30: Touro Indomável

Mostra Scorsese

CCBB São Paulo. R. Álvares Penteado, 112. Tel. 3113-3651. R$ 10. Até 4/3

CineSesc São Paulo. R. Augusta, 2075. Tel. 3087-0500. R$ 17. Até 20/2