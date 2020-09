Mostra Internacional de Cinema divulga cartaz da edição 2020

A organização da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo divulgou nesta quarta (16) a arte do cartaz da edição de 2020. Assinada pelo diretor chinês Jia ZhangKe, a imagem refere-se a um acendedor de incensos de Fenyang, executando sua função para o deus da literatura. Houve também a confirmação de que o filme mais recente do cineasta ZhangKe, Nadando até o Mar Ficar Azul, exibido no Festival de Berlim deste ano, está garantido. A 44ª edição do festival será entre os dias 22 de outubro até 04 de novembro em São Paulo e on-line para todo o Brasil. Muitos filmes serão vistos por streaming e outros ainda pelo modelo drive-in no Belas Artes