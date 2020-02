Mostra gratuita no CCBB é uma oportunidade para conhecer os animes

Com o sucesso global de Parasita, é possível que o cinema asiático ganhe novo estímulo: mas desde muito antes do estouro dos coreanos, as animações japonesas (os animes) já tinham um público cativo e despertavam admiração no ocidente, inclusive com indicações ao Oscar. Os animes são tema de uma compreensiva mostra do CCBB: ANIME: O Fantástico Mundo das Animações Japonesas começa nesta quarta-feira, 12, e vai até o dia 24 de fevereiro, com filmes e debates gratuitos.

Um dos filmes em cartaz é As Memórias de Marnie, de James Simone e Hiromasa Yonebayashi, indicado ao Oscar de melhor animação em 2016. No filme, Anna é uma garota solitária que vive com os pais adotivos e ao se mudar para uma cidade do interior, faz uma amiga, Marnie. Sem spoilers, mas o filme trata de temas universais, como aponta a curadora da mostra do CCBB, Juliana Melo.

“É um filme que possui uma infinidade de camadas, trata muito sobre a solidão, luto, sobre sua identificação enquanto ser vivo, além de ser uma protagonista”, comenta. “O filme traz uma reflexão sobre a relação de ancestralidade, e sobre descobrir quem você é baseado de onde você veio.” Uma sessão do filme será seguida de debate com a crítica de cinema Lorenna Montenegro, no dia 19/2, às 18h.

O Estúdio Ghibli ainda tem dois outros filmes na programação: Vidas ao Vento (2013) e O Conto da Princesa Kaguya (2015). Para a curadora, o estúdio expandiu sua influência no mundo ao mostrar um lado dos animes menos conhecido do público ocidental. “Aqui havia um contato grande com Cavaleiros do Zodíaco, Dragonball, animes que têm outro formato. Nos filmes do Ghibli, aparecem temáticas relacionadas à família e outros assuntos, usando a fantasia de forma mais lúdica.

Entre outros filmes que serão exibidos, estão clássicos como Ghost in the Shell: O Fantasma do Futuro (1995) e Akira (1988), e filmes baseadas em franquias de videogames e mangás, como Hunter x Hunter: Phantom Rouge (2013). Todos os filmes são produções japonesas e serão exibidos no idioma original, legendados em português.

“O fã de anime é uma mais galera mais jovem, entre final da adolescência e início da vida adulta. Mas a maneira como a curadoria foi desenvolvida também vai interessar quem não conhece tanto esse universo, mas que quer conhecer”, garante a curadora.

Veja a programação da mostra ANIME: O Fantástico Mundo das Animações Japonesas em SP

12/02 – quarta-feira

16h – Padrinhos de Tóquio – 12 anos

19h30 – Ghost in the Shell – 14 anos

13/02 – quinta-feira

16h – A Tartaruga Vermelha – livre

19h – Hunter x Hunter: Phantom Rouge – 12 anos

14/02 – sexta-feira

16h – Paprika – 14 anos

19h – Vidas ao Vento – 12 anos

15/02 – sábado

14h45 – Pop in Q – livre

17h – Hunter x Hunter: The Last Mission – 14 anos

19h – Akira – 14 anos

16/02 – domingo

14h – A Tartaruga Vermelha - livre

16h – Kappa: O Duende do Rio Sampei – livre

18h – O Conto da Princesa Kaguya – livre

17/02 – segunda-feira

16h – The Sky Crawlers: Eternamente (sessão com audiodescrição) - 12 anos

19h - The Sky Crawlers: Eternamente – 12 anos

19/02 – quarta-feira

16h – 5 Centímetros por Segundo – livre

18h – As Memórias de Marnie (sessão com legendagem descritiva, seguida de debate) – 10 anos

20/02 – quinta-feira

16h – O Lugar Prometido em Nossa Juventude – 12 anos

19h – O Conto da Princesa Kaguya – livre

21/02 – sexta-feira

16h – Ghost in the Shell – 14 anos

18h – Akira (sessão seguida de debate) – 14 anos

22/02 – sábado

10h – Pop in Q – livre

12h30 – Hunter x Hunter: Phanton Rouge – 12 anos

14H30 – Vidas ao Vento – 12 anos

23/02 – domingo

10h – Hunter x Hunter: The Last Mission – 14 anos

12h30 – O Lugar Prometido em Nossa Juventude – 12 anos

14h30 – Padrinhos de Tóquio – 12 anos

24/02 – segunda-feira

13h – 5 Centímetros por Segundo – livre

15h – Paprika – 14 anos

Lista de Filmes

(organizada por ordem alfabética, e com as sinopses fornecidas pelo CCBB)

5 Centímetros por Segundo (Byôsoku 5 senchimêtoru)

Direção: Makoto Shinkai, 1h03, 2007

Classificação Indicativa: Livre

Sinopse: Contada em três segmentos interligados, entre o início dos anos 1990 e 2007, um jovem chamado Takaki Tono e sua melhor amiga Akari Shinohara moram em Tóquio. Devido a mudanças no trabalho de seu pai, Akari acaba se transferindo de cidade com sua família, mas os dois lutam para manter um contato através de cartas. Seus desencontros são constantes e os dois acabam se afastando com o tempo, deixando apenas as memórias de momentos juntos. Novas pessoas surgem em suas vidas, mas Takaki não se esquece de Akari que, mesmo com o tempo passando, tem a esperança de encontrá-la novamente.

A Tartaruga Vermelha (La tortue rouge)

Direção: Michael Dudok de Wit, 1h20, 2016

Classificação Indicativa: Livre

Sinopse: Após sobreviver a um naufrágio, um homem se vê em uma ilha completamente deserta. Lá ele consegue manter-se por meio da pesca e tenta construir uma jangada que lhe permita deixar o local. Só que, sempre que ele parte com a embarcação, ela é destruída por um ser misterioso. Logo ele descobre que a causa é uma imensa tartaruga vermelha, com quem manterá uma relação inusitada.

Akira

Direção: Katsuhiro Ôtomo, 2h04, 1988

Classificação Indicativa: 14 anos

Sinopse: Uma grande explosão fez com que Tóquio fosse destruída em 1988. Em seu lugar foi construída Neo Tóquio, que, em 2019, sofre com atentados terroristas por toda a cidade. Kaneda e Tetsuo são amigos que integram uma gangue de motoqueiros. Eles disputam rachas violentos com uma gangue rival, os Palhaços, até que um dia Tetsuo encontra Takashi, uma estranha criança com poderes que fugira do hospital onde era mantido como cobaia. Tetsuo é ferido no encontro e antes de receber a ajuda dos amigos é levado por integrantes do exército, liderados pelo coronel Shikishima. A partir de então Tetsuo passa a desenvolver poderes inimagináveis, o que faz com que seja comparado ao lendário Akira, responsável pela explosão de 1988. Paralelamente, Kaneda se interessa por Kei, uma garota envolvida com espiões que tenta decifrar o enigma por trás das cobaias controladas.

As Memórias de Marnie (Omoide no Mânî)

Direção: James Simone, Hiromasa Yonebayashi, 1h43, 2014

Classificação Indicativa: 10 anos

Sinopse: Anna é uma garota muito solitária que vive com seus pais adotivos e não tem amigos. Ao se mudar para uma cidade do interior, acaba se tornando amiga de Marnie que, na verdade, não é bem aquilo que aparenta ser. A amizade das duas vai bem até que um dia Marnie desaparece misteriosamente. Algum tempo depois, uma nova família se muda para casa onde ela vivia e Anna acaba fazendo amizade com as pessoas de lá, e vai descobrir coisas muito estranhas sobre sua amiga.

Ghost in the Shell: O Fantasma do Futuro (Kôkaku Kidôtai)

Direção: Mamoru Oshii, 1h23, 1995

Classificação Indicativa: 14 anos

Sinopse: Major Motoko é agente cibernética e líder da unidade do serviço secreto Esquadrão Shell. Formado pelo governo para combater a onda de crimes, eles são informados de que um famoso criminoso, "expert" em computadores, está no Japão. O suspeito é conhecido apenas pelo codinome "Mestre Marionete".

Hunter x Hunter: Phantom Rouge

Direção: Yûzô Satô, 1h37, 2013

Classificação Indicativa: 12 anos

Sinopse: Kurapika se tornou um Hunter para se vingar do Genei Ryodan, que havia massacrado seu clã e roubado seus olhos. Os olhos do clã Kuruta se tornam escarlate em horas de perigo ou agitação emocional e são considerados os mais bonitos tesouros do mundo. Kurapika continua a perseguir o Genei Ryodan, mas um desconhecido rouba os seus olhos. Com a ajuda de Gon, Killua e Leorio, a vida de Kurapika foi salva. No entanto, o Genei Ryodan aparece diante deles e fica em seu caminho. A verdadeira identidade daquele que tem o Nº 4 da aranha tatuada está prestes a ser revelada.

Hunter x Hunter: The Last Mission

Direção: Keiichirô Kawaguchi, 1h37, 2013

Classificação Indicativa: 14 anos

Sinopse: Em meio à Batalha Olímpia, torneio que reúne os mestres de andar da Arena Celestial para decidir quem ficará no topo, surge uma nova ameaça. Os descendentes de um grupo que era a face oculta da Associação Hunter tomam a Arena Celestial e exigem a publicação de todas as missões secretas executadas por eles sob ordens da Associação. Seu líder, um velho conhecido do Presidente, quer o fim de todos os Hunters e conta com um poder contrário ao Nen e que se pensava estar extinto, o On.

Kappa: O Duende do Rio e o Sampei (Kappa no Sampei)

Direção: Toshio Hirata, 1h30, 1994

Classificação Indicativa: Livre

Sinopse: Sampei vive com seu avô. Seu colega de escola chama Sampei de "duende do rio". Um dia, enquanto ele estava praticando secretamente para a competição de natação no rio, é capturado. Quando retoma sua consciência, percebe que está agora na terra dos duendes. Sampei faz amizade com o duende Gartalow, que parece ser idêntico ao Sampei, e eles decidem fugir da terra de duendes juntos e retornar para a aldeia de Sampei.

O Conto da Princesa Kaguya (Kaguyahime no monogatari)

Direção: Isao Takahata, 2h17, 2013

Classificação Indicativa: Livre

Sinopse: Esta animação é baseada no conto popular japonês "O corte do bambu". Kaguya era um minúsculo bebê quando foi encontrada dentro de um tronco de bambu brilhante. Passado o tempo, ela se transforma em uma bela jovem que passa a ser cobiçada por cinco nobres, dentre eles o próprio Imperador. Mas nenhum deles é o que ela realmente quer. A moça envia seus pretendentes em tarefas aparentemente impossíveis para tentar evitar o casamento com um estranho que não ama. Mas Kaguya terá que enfrentar seu destino e a punição por suas escolhas.

O Lugar Prometido em Nossa Juventude (Kumo No Muko, Yakusoku No Basho)

Direção: Makoto Shinkai, 1h31, 2007

Classificação Indicativa: 12 anos

Sinopse: Em uma história suplente do rescaldo da Segunda Guerra Mundial, o Japão foi separado pela metade, com o sul Honshu e as outras ilhas aliados aos Estados Unidos e ao norte da ilha Hokkaido anexada pela União enigmática. Foi em Hokkaido que uma misteriosa torre tinha sido construída, uma vertente de metal até chegar fora da atmosfera, visíveis a partir da ponta norte de Honshu. Em 1996, três adolescentes, Hiroki, Takuya e Sayuri, fazem um pacto que vão construir uma aeronave experimental de vigilância, quase invisível, que atravesse a Hokkaido e desvende os segredos da torre. O seu sonho nunca foi concretizado, porque Sayuri foi enviado à Tóquio para tratamento e logo depois entra em coma. Agora, três anos mais tarde, as ilusões da juventude podem ter passado, mas não a inquebrável força do trio e da promessa. A verdade da torre será descoberta e com ela a ligação entre eles e os mistérios da Sayuri.

Padrinhos de Tóquio (Tôkyô goddofâzâzu)

Direção: Satoshi Kon e Shogô Furuya, 1h33, 2003

Classificação Indicativa: 12 anos

Sinopse: Hana, uma ex- drag queen, Gin, um antigo ciclista alcoólatra, e Miyuki, uma adolescente fugitiva, são três sem teto que em sua tumultuada existência encontram um bebê abandonado no dia de Natal. Os três resolvem peregrinar em busca de solucionar o mistério e encontrar os pais da criança antes da chegada do ano novo. Durante a busca, deparam-se com fatos ocultos sobre o passado, os quais são forçados a confrontar e, ao mesmo tempo, aprendem a enfrentar o futuro juntos.

Paprika (Paprika)

Direção: Satoshi Kon, 1h30, 2006

Classificação Indicativa: 14 anos

Sinopse: Num futuro próximo, o Dr. Tokita (Tôru Furuya) inventa um poderoso aparelho chamado DC-Mini, que torna possível o acesso aos sonhos das pessoas. Sua colega, a Dra. Atsuko Chiba (Megumi Hayashibara) - psicoterapeuta e pesquisadora de ponta - desenvolve um tratamento psiquiátrico revolucionário a partir do aparelho. Mas, antes de seu uso ser sancionado pelo governo, o DC-Mini é roubado. Quando vários dos pesquisadores do laboratório começam a enlouquecer e a sonhar em estado de vigília, Atsuko assume seu alter-ego, Paprika, a "detetive de sonhos", para mergulhar no mundo do inconsciente e descobrir quem está por trás da tragédia.

Pop in Q

Direção: Naoki Miyahara, 1h35, 2016

Classificação Indicativa: Livre

Sinopse: A história desenrola-se em torno de cinco meninas preocupadas com o seu dia a dia. Elas se encontraram num mundo de fantasia após certo incidente. Nesse mundo ficam sabendo sobre a crise iminente que o mundo vai enfrentar e a única maneira de evitar esta crise é colaborarem e unirem os seus cinco corações através da dança.

The Sky Crawlers: Eternamente (Sukai kurora)

Direção: Mamoru Oshii, 2h02, 2008

Classificação indicativa: 12 anos

Sinopse: Um grupo de pilotos de caça eternamente jovens, conhecidos como 'Kildren', vivencia a repentina perda da inocência quando tem que lutar contra o inimigo em assustadoras batalhas aéreas. O treinamento de voo intensivo é a única memória da infância do destemido piloto adolescente Yuichi, em cuja vida as batalhas aéreas convivem com a luta para descobrir mais sobre seu passado esquecido. Quando Suito, sua linda comandante, reluta em discutir o destino do piloto que Yuichi está substituindo - ou as condições estranhamente perfeitas do avião que era de tal piloto - a curiosidade de Yuichi aumenta ainda mais.

Vidas ao Vento (Kaze Tachinu)

Direção: Hayao Miyazaki, 2h06, 2013

Classificação indicativa: 12 anos

Sinopse: Jiro Horikoshi vive em uma cidade do interior do Japão. Um dia, ele começa a desejar voar em um avião com formato de pássaro. A partir desse desejo, ele decide que construir um avião e colocá-lo no ar é a meta da sua vida. Durante a busca pelo seu sonho ele conhece Naoko, uma jovem encantadora por quem se apaixona. No entanto, algo horrível ocorre e o futuro do casal fica ameaçado.

MOSTRA ANIME: O FANTÁSTICO MUNDO DAS ANIMAÇÕES JAPONESAS

CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL SÃO PAULO. RUA ÁLVARES PENTEADO, 112, CENTRO. DE 12 A 24/2. GRÁTIS.