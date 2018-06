Morte do ator Heath Ledger completa 10 anos

Fãs relembram nesta segunda-feira, 22, o aniversário de 10 anos da morte do ator australiano Heath Ledger. Em 22 de janeiro de 2008, o astro foi encontrado morto em sua residência em Nova York, Estados Unidos. O óbito foi causado pelo consumo de altas doses de remédios.

A carreira de Ledger teve início na televisão australiana, na década de 1990. Mas seu primeiro filme de sucesso foi o longa-metragem norte-americano 10 Coisas Que Eu Odeio Em Você (1999). Depois, ele atuou em aproximadamente 20 filmes, como O Patriota (2000), A Última Ceia (2001), Coração de Cavaleiro (2001), O Segredo de Brokeback Mountain (2005). Sua performance mais marcante, porém, foi para o filme Batman: O Cavaleiro das Trevas, no papel de Coringa.

Ledger recebeu diversos prêmios póstumos, como o Globo de Ouro e o Oscar de melhor ator coadjuvante pela atuação no filme.

Para a interpretação do personagem, ele se trancou em um quarto de hotel por um mês para estudar tudo sobre serial killers, desde o andar, a voz, os trejeitos e os pensamentos —escritos todos em um diário.

Ledger foi casado com a atriz norte-americana Michelle Williams, que conheceu durante as filmagens de O Segredo de Brokeback Mountain. O casal teve uma filha em 2005, Matilda Rose Ledger, mas se separou em 2007.

Toda sua história é contada em um documentário lançado em 2017. I Am Heath Ledger relembra a vida do ator através de imagens antigas e entrevistas com seus amigos e familiares.