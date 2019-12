Morre Rene Auberjonois, o capelão de 'Mash'

Ator prolífico mais conhecido por sua participação em séries de TV como Star Trek e Benson, Rene Auberjonois morreu neste domingo, 8, aos 79 anos, de câncer no pulmão, segundo anunciou seu filho Remy-Luc à Associated Press. Auberjonois é lembrado pelos cinéfilos por sua participação como o capelão John Mulcahy na clássica comédia dirigida por Robert Altman, Mash (1970), mas também foi ator de teatro.

O capelão de Mash foi o primeiro grande papel de Auberjonois. Na televisão, ele ficou conhecido pelo personagem Odo, chefe da estação espacial de Star Trek. Nascido em Nova York, em 1940, Auberjonois era filho de um correspondente suíço e neto do pintor impressionista que tem o mesmo nome. Ele foi parceiro de Katherine Hepburn no musical Coco (biografia da estilista Coco Chanel), com o qual ganhou um Tony, o Oscar do teatro americano.