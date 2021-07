Morre Pilar Bardem, atriz e mãe de Javier Bardem, aos 82 anos

A atriz espanhola Pilar Bardem, mãe do ator Javier Bardem e irmã do cineasta Juan Antonio Bardem, morreu neste sábado, aos 82 anos de idade, em Madri.

"Nossa mãe, nosso exemplo, faleceu. Ela se foi pacificamente, sem sofrimento e rodeada pelo amor de seus entes queridos. Sabemos do carinho e admiração que muitas pessoas sentiam por ela, dentro e fora da Espanha, pela atriz e pela lutadora e sempre apoiadora que ela era. Nós agradecemos do fundo do coração por esse amor por nossa mãe", escreveram os filhos Carlos, Mónica e Javier em comunicado à imprensa.

Fontes da indústria cinematográfica confirmaram à Agência Efe que Pilar não conseguiu superar uma crise respiratória pela qual havia permanecido internada por vários dias em um hospital em Madri.

Em sua longa carreira, atriz participou de mais de 80 longas-metragens, incluindo Ninguém Falará de Nós Quando Estivermos Mortos, de Agustín Díaz Yanes e pelo qual ganhou o Prêmio Goya de melhor atriz coadjuvante em 1995; Carne Trêmula (1997), de Pedro Almodóvar, Sem Notícias de Deus (2000); María Querida (2004), Alatriste (2006); e Rey Gitano (2015), no qual foi uma de suas últimas apresentações.