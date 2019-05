Morre o gato Leo, de 'Cemitério Maldito'

O gato Leo, conhecido pelo papel de Church no mais recente Cemitério Maldito, morreu na quinta-feira, 30, de acordo com a conta oficial do felino no Instagram.

"É com tristeza que comunicamos que Leo morreu. Ele será para sempre lembrado por sua família humana e de pelos. Que a sua estrela brilhe sempre!", diz a mensagem na rede social.

Leo foi um dos gatos utilizados nas filmagens, mas estampou o material promocional do filme.

Cemitério Maldito é baseado numa história de Stephen King. O escritor morava no Maine, numa casa próxima a uma estrada. Passavam caminhões em alta velocidade. O gato da casa foi atropelado e morreu. Teve direito a funeral, foi enterrado num cemitério de animais. Como escritor de narratrivas fantásticas, King deu asas à imaginação. E se Smucky voltasse?