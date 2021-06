Morre o diretor Dennis Berry, que foi casado com Jean Seberg e Anna Karina

O diretor, roteirista e ator americano Dennis Berry, que foi casado com duas estrelas da Nouvelle Vague francesa, Jean Seberg e Anna Karina, morreu no sábado, aos 76 anos, informou neste domingo seu agente à AFP.

"O diretor Dennis Berry faleceu em Paris no dia 12 de junho às 9h45. Cercado de todo o amor de seus amigos, ele vai reencontrar Anna Karina", que morreu em 2019, declarou seu agente Ouarda Benlaala. Como diretor, assinou em 1975 The Big Delirium - seu primeiro filme - com Jean Seberg e Isabelle Huppert. Em 2017, dedicou um documentário à esposa: Anna Karina, souviens-toi. Seu último filme, Selvagens, foi lançado em 2019.

Nascido nos Estados Unidos, Dennis Berry vivia em Paris desde os anos 1970. Em 1972 casou-se com a atriz americana Jean Seberg, protagonista com Jean-Paul Belmondo no mítico Acossado de Jean-Luc Godard de 1960. O casal já estava separado quando a atriz morreu em Paris em 1979.

Em 1982, Berry se casou com outra ícone da Nouvelle Vague, a dinamarquesa Anna Karina, que trabalhou em vários filmes de Jean-Luc Godard, incluindo O Demônio das Onze Horas.

Dennis Berry, filho do também diretor de cinema John Berry, desempenhou pequenos papéis ao lado de grandes estrelas, como Alain Delon ou Jean-Paul Belmondo, e sob a direção de cineastas renomados, como Jules Dassin, Eric Rohmer, Jacques Rivette, Carlo Lizzani, Jacques Deray ou André Téchiné.