Morre diretor de Burkina Faso Idrissa Ouedraogo

O diretor burquinês Idrissa Ouedraogo, conhecido por filmes como A cólera das deuses (2003) e Tilaï (1990), morreu neste domingo aos 64 anos, segundo informaram veículos de imprensa locais.

Ouedraogo (Banfora, 1954) é um dos diretores da África mais reconhecidos em nível internacional e o mais relevante de Burkina Faso.

Ele dirigiu uma dezena de filmes e multidão de documentários filmes e curtas-metragens.

Com Tilaï, um drama parente que mostra as tradições de uma família de Burkina Faso, ganhou o grande prêmio do júri do festival de Cannes em 1990, e com Yaaba (1988) ganhou o prêmio da crítica de Cannes em 1989.

Ouedraogo também participou da direção da filme coletivo 11-09-01 (2002) sobre os atentados de 11S contra as torres gêmeas de Nova York, junto ao britânico Ken Loach e ao mexicano Alejandro González de Iñárritu, entre outros.

O presidente de Burkina Faso, Roch Marc Christian Kabore, enviou, em comunicado, suas condolências à família e à comunidade do cinema do país em nome de seu gabinete e de toda a nação.

"A África perde um dos seus melhores embaixadores no domínio da cultura ", disse Kabore.