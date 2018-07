Morre o ator norte-americano Tab Hunter, aos 86 anos

O ator norte-americano Tab Hunter, um dos ícones de Hollywood nos anos 1950, morreu nesta segunda-feira, 9, aos 86 anos. A informação foi divulgada pelo perfil oficial do ator no Facebook.

"Notícia triste: Tab morreu esta noite, três dias antes do seu 87º aniversário", diz a publicação. "Por favor, honrem sua memória rezando em seu nome. É o que ele gostaria." A causa da morte não foi divulgada.

Hunter foi uma das estrelas mais populares do cinema norte-americano noa ano 1950, graças a filmes como Montanhas em Fogo e Qual Será Nosso Amanhã. Além da carreira como ator, Hunter se destacou também como o cantor da música Young Love, que chegou a liderar a lista de músicas mais populares dos EUA, a Billboard Hot 100.

O astro de Hollywood mantinha um relacionamento há mais de 30 anos com o produtor Allan Glaser. Hunter confirmou ser homossexual apenas em 2005, ao públicar uma autobiografia, Tab Hunter Confidential: The Making of a Movie Star, que se tornou um sucesso de vendas nos EUA. O livro foi adaptado para um documentário pela Netflix.