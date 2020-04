Morre o ator indiano Irrfan Khan, de 'As Aventuras de Pi', aos 53 anos

O ator indiano Irrfan Khan, conhecido internacionalmente por seus papéis em As Aventuras de Pi, O Espetacular Homem-Aranha e Quem Quer Ser um Milionário?, moreu nesta quarta-feira, 29, aos 53 anos. Em tratamento de um tipo de raro de câncer, ele estava internado em um hospital em Bombaim por causa de uma infecção.

"Rodeado de amor e sua família por quem ele viveu, ele nos deixou ir para o céu deixando um verdadeiro legado. Oramos por ele e esperamos que você esteja em paz ", disse a família de Khan em um comunicado.

Irrfan estreou no cinema em 1988 com no filme dirigido por Mira Nair Salaam Bombay. Em sua trajetória artística marcou as telas surgindo Jurassic World (2015), Inferno (2016), além, claro, de estrelar dezenas de longas de Bollywood como Maqbool (2003), The Lunchbox (2013), Haider (2014), Piku (2015) ou Hindi Medium (2017).

Sua última aparição, liberada alguns dias antes do confinamento na Índia, estabelecido em 25 de março por ocasião da pandemia do coronavírus, foi em Angrezi Medium, que narra as desventuras de um empresário indiano para fazer sua filha cumprir seu sonho de estudar em Londres.