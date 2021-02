Morre o ator Hal Holbrook, indicado ao Oscar por 'Na Natureza Selvagem', aos 95 anos

Hal Holbrook, ator premiado, elogiado por sua interpretação do lendário autor norte-americano Mark Twain e cuja obra cinematográfica inclui o personagem misterioso Garganta Profunda de Todos os Homens do Presidente, morreu aos 95 anos, noticiou o New York Times nesta terça-feira, 2.

Holbrook morreu no dia 23 de janeiro em sua casa de Beverly Hills, na Califórnia, disse o jornal, segundo o qual o falecimento foi confirmado na noite de segunda-feira por sua assistente, Joyce Cohen.

Em 2008, aos 82 anos, Holbrook se tornou o ator mais velho a ser indicado a um Oscar por seu papel de coadjuvante no filme Na Natureza Selvagem.

Mas foi sua recriação do reverenciado romancista, humorista e crítico social norte-americano em Mark Twain Tonight que lhe trouxe mais fama, rendendo um prêmio Tony por sua atuação na Broadway em 1966 e a primeira de suas dez indicações ao prêmio Emmy em 1967.

Alto e com um ar de reserva digna, Holbrook também se destacou retratando Abraham Lincoln e recebeu um Emmy de melhor ator por uma minissérie de 1976 baseada na biografia do presidente feita por Carl Sandburg.

Ente seus outros papéis significativos estão o do "major" da produção original da Broadway para Incidente em Vichy, de Arthur Miller, e o do parceiro de Martin Sheen em That Certain Summer, o primeiro filme de televisão com um retrato simpático da homossexualidade.