Morre Marion Ramsey, atriz de 'Loucademia de Polícia', aos 73 anos

Morreu na quinta-feira, 7, aos 73 anos, a atriz Marion Ramsey, que ficou conhecida por interpretar a oficial Laverne Hooks na franquia Loucademia de Polícia,. As informações foram divulgadas pela Variety e confirmadas pela agência da artista. A causa da morte não foi revelada.

Ramsey nasceu na Filadélfia e iniciou sua trajetória na área cultural na Broadway, participando do musical Hello Dolly, entre outras produções. Passou para a TV ao integrar o elenco da série The Jeffersons e contraceu com Bill Cosby em suas apresentações humorísticas.

No entanto, Marion Ramsey ganhou destaque ao participar dos filmes da franquia Loucademia de Polícia, na qual interpretava a oficial Hooks. Personagem tinha como característica sua fala tranquila, se mostrando uma pessoa muito calma, mas que, de um momento para outro, se revelava descontrolada.

Na sequência, apareceu nos seriados The Nanny, Barrados no Baile e MacGyver e fez dublagem na Família Adams. Além disso, reencontrou Steve Guttenberg, colega em Loucademia de Polícia, no filme Lavalantula, em 2015, que teve uma sequência no ano seguinte.

O último trabalho de destaque de Ramsey foi no filme When I Sing, de 2018. Produção independente retrata a luta de uma artista que não teve sucesso em sua longa carreira, mas tenta um novo caminho na indústria da música.