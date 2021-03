Morre Larry McMurtry, roteirista de 'O Segredo de Brokeback Mountain'

LOS ANGELES, EUA - O escritor americano Larry McMurtry, famoso por ter co-redigido o roteiro do filme O Segredo de Brokeback Mountain, morreu aos 84 anos, informou sua agente à AFP nesta sexta-feira, 26.

"Larry McMurtry faleceu na noite passada, 25 de março, de parada cardíaca", disse Amanda Lundberg.

O escritor "estava cercado por entes queridos com quem vivia, incluindo sua parceira de roteiros, Diana Ossana, sua esposa, Norma Faye, e seus três cães", acrescentou em comunicado.

Seu filho, o cantor de música folk James McMurtry, e seu neto também estiveram presentes ao lado do artista, que será enterrado em seu estado natal, o Texas.

Larry McMurtry dividiu o Oscar com Diana Ossana em 2006 pelo roteiro de O Segredo de Brokeback Mountain, adaptação de uma história de Annie Proulx, na qual o escritor texano revisita o faroeste, seu gênero favorito, sob a ótica de um amor homossexual entre dois caubóis.

O filme de grande sucesso ganhou um Oscar de melhor diretor e uma indicação na categoria de melhor filme.

Descrito como "o Flaubert das grandes planícies" por um de seus editores, McMurtry escreveu cerca de trinta romances, incluindo seu sucesso Lonesome Dove, e mais de quarenta roteiros.

Seu romance Horseman, Pass By, do início dos anos 1960, foi adaptado para um filme sob o título The Wildest Of All, com Paul Newman e Patricia Neal.

Os temas de western e dos Estados Unidos rural também estiveram presentes em seu romance The Last Picture Show, que McMurtry adaptou como roteiro para o filme de mesmo nome dirigido por Peter Bogdanovich, em 1971, e que já lhe rendeu uma indicação ao Oscar.

Apaixonado por livros, o escritor abriu no final dos anos 1980 uma das maiores livrarias independentes dos Estados Unidos na pequena cidade texana de Archer City, onde nasceu.