Morre Gigi Proietti, um dos atores mais amados da Itália, no dia do seu aniversário de 80 anos

Morreu nesta segunda-feira, 2, dia de seu aniversário de 80 anos, Gigi Proietti, um dos atores de teatro e cinema mais amados da Itália.

O intérprete estava internado devido a problemas cardíacos e morreu nas primeiras horas da manhã, de acordo com anúncio de sua família.

Nascido em Roma, em 1940, Proietti se apaixonou pelo teatro durante os anos na faculdade de direito, a qual nunca concluiu, e se tornou um dos maiores ícones da dramaturgia italiana.

Além disso, estrelou quase 50 filmes no cinema, desde Fala-se de mulheres (1964), de Ettore Scola, até a adaptação de Matteo Garrone para Pinóquio (2019). Proietti também era dublador e emprestou sua voz para astros como Robert De Niro, Dustin Hoffman, Marlon Brando e Sylvester Stallone.

"É com grande dor que fiquei sabendo da notícia da morte, no dia de seu 80º aniversário, de Gigi Proietti. Ator versátil, diretor, organizador, dublador, mestre de gerações de atores, era a expressão genuína do espírito romanesco", diz uma mensagem escrita pelo presidente da Itália, Sergio Mattarella.

O chefe de Estado acrescentou que se lembrará de Proietti como um "intelectual lúcido e apaixonado, sempre atento e sensível às faixas mais frágeis e à renovação da sociedade". Já o primeiro-ministro Giuseppe Conte disse que o ator foi um "extraordinário protagonista" da cultura italiana.

"Justamente no dia de seu aniversário, nos deixa um gênio do espetáculo que soube divertir e comover milhões de italianos", ressaltou.