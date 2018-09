Morre Gary Kurtz, produtor dos primeiros filmes de 'Star Wars'

Gary Kurtz, produtor dos primeiros dois filmes de Star Wars, morreu aos 78 anos, informou nesta segunda-feira o estúdio Lucasfilm.

"O legendário produtor de Guerra nas Estrelas (1977) e O Império Contra-Ataca (1980) morreu no domingo", informou em um comunicado. "Figura-chave na história da Guerra nas Estrelas e da Lucasfilm, os dons de Kurtz para a narração de histórias podem ser sentidos em toda a sua obra."

Kurtz morreu de câncer em Londres, segundo a mídia especializada.

O produtor trabalhou pela primeira vez com George Lucas, o criador do universo Star Wars, em American Graffiti, de 1973. No ano seguinte, ele recebeu sua primeira indicação para o Oscar, que compartilhou com Francis Ford Coppola.

Em 1978 foi indicado pela segunda vez pelo primeiro episódio de Guerra nas Estrelas, filme que ganhou um total de seis estatuetas.

Segundo o site Variety, Kurtz deixou de trabalhar com George Lucas depois de ter enfrentado problemas no Episódio V.