O cineasta Bertrand Tavernier, um dos mais eminentes diretores do cinema francês, morreu nesta quinta-feira, 25, aos 79 anos, anunciou o Instituto Lumière, que ele dirigia.

"Junto com sua mulher Sarah, seus filhos Nils e Tifanny e seus netos, o Instituto Lumière (...) comunica com tristeza e dor o falecimento hoje de Bertrand Tavernier", informou a instituição no Twitter.