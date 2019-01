Morre cineasta cubano Rigoberto López, aos 71 anos

O cineasta cubano Rigoberto López faleceu nesta quarta-feira (23) em Havana aos 71 anos, deixando uma obra reconhecida e o projeto Mostra Itinerante de Filmes do Caribe, que fundou e dirigiu a partir de 2006.

A notícia foi divulgada por vários meios locais, que não informaram a causa da morte. "Dor e luto em Cuba pela morte de Rigoberto López, presidente da Mostra Itinerante de Filmes do Caribe, com uma sólida obra documental e de ficção", disse em um tuíte o presidente Miguel Díaz-Canel, que enviou um "abraço sentido" a sua família.

Nascido em Havana em 6 de julho de 1947, López fez uma dezena de documentários e entre seus longa-metragens mais conhecidos estão "Eu sou do som e da salsa" e "Voos proibidos". Foi fundador e presidente da Mostra Itinerante de Filmes do Caribe, um projeto anual com apoio da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), encarregado de divulgar a cinematografia desta região do ponto de vista de sua identidade cultural.