Morre ator Ned Beatty, de 'Superman' e 'Rede de Intrigas'

Ned Beatty, ator conhecido por seus papeis nos filmes Amargo Pesadelo, Superman e Rede de Intrigas, morreu aos 83 anos, informou seu agente, no no domingo, 13. Indicado ao Oscar, ele morreu de causas naturais em sua casa na cidade norte-americana de Los Angeles, disse sua filha, Blossom Beatty, à revista Hollywood Reporter. Sua agência, Shelter Entertainment Group, confirmou a notícia a outros veículos de mídia mais tarde.

"Ned faleceu de causas naturais na manhã de domingo, cercado pela família e entes queridos", disse Deborah Miller, gerente de talentos da Shelter Entertainment Group, em um comunicado.

Nativo de Louisville, no Kentucky, Beatty começou a carreira no teatro e estreou no cinema ao lado de Burt Reynolds, Jon Voight e Ronny Coxin em Amargo Pesadelo, a história arrepiante de um passeio de canoa trágico no interior da Geórgia.

Beatty foi indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante em 1976 pelo papel de Arthur Jensen, presidente de uma emissora de televisão, em Rede de Intrigas, e participou de mais de 150 filmes e séries. Ele deixa a esposa, Sandra Johnson, e oito filhos.