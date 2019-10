Morre aos 95 anos o lendário produtor de cinema Eric Pleskow

O produtor de Hollywood Eric Pleskow, descobridor de Oliver Stone, Milos Forman e Sylvester Stallone, e que havia trabalhado com Billy Wilder e Woody Allen, morreu nesta terça, 1, aos 95 anos, anunciou o Festival de Cinema de Viena, sua cidade natal.

"Sua morte é uma grande perda para todos nós", disseram os organizadores da Viennale, a principal manifestação cinematográfica da capital austríaca, da qual Eric Pleskow era presidente desde 1998, em comunicado. Em 2007, a cidade fez dele um cidadão de honra. "O cinema era o meu destino", costumava dizer o produtor.

Nascido em uma família judia em Viena, em 2 de abril de 1924, Erich Pleskoff foi para Paris fugindo do nazismo e depois se estabeleceu nos Estados Unidos. "Um pouco por acaso", ele acabou trabalhando no mundo do cinema, subindo gradualmente a categoria.

Responsável pela desnazificação do cinema alemão no exército dos EUA após a guerra, Pleskow tornou-se parte do estúdio United Artists em 1951 e tornou-se o segundo europeu, depois de Charles Chaplin, a presidir essa instituição.

Em 1978, cofundou a produtora Orion Pictures. Seus incontáveis ​​sucessos de bilheteria ganharam vários prêmios do Oscar: Amadeus, Pelotão, Dança com Lobos, O Silêncio dos Inocentes e Rocky são alguns exemplos notáveis.

Pleskow viu o início de Sylvester Stallone e trabalhou com Billy Wilder, Francis Ford Coppola, Federico Fellini e Martin Scorsese. Ele também financiou 20 longas-metragens de Woody Allen. "Comecei a trazer o café e acabei dando o 'corte final'", explicou o produtor, admitindo que ele era "muito sortudo".