Morre aos 94 anos a atriz Honor Blackman, ícone bond girl de '007 Contra Goldfinger'

A atriz britânica Honor Blackman, conhecida principalmente por ter interpretado a Bond girl Pussy Galore, morreu aos 94 anos, disse sua família nesta segunda-feira, 6.

Blackman morreu de causas naturais em sua casa de Sussex, no sul da Inglaterra, informaram seus familiares em um comunicado ao jornal Guardian.

“Além de ser uma mãe e avó muito adorada, Honor era uma atriz de talento criativo imensamente prolífico; com uma combinação extraordinária de beleza, inteligência e destreza física, assim como sua voz única e uma ética de trabalho empenhada”, disse o comunicado.

“Ela conquistou uma condição emblemática sem paralelo no mundo do cinema e do entretenimento, e com comprometimento absoluto ao seu ofício e profissionalismo total em todos seus empreendimentos, contribuiu para alguns dos grandes filmes e produções teatrais de nosso tempo.”

Blackman viveu Pussy Galore em 007 Contra Goldfinger, de 1964, e Cathy Gale em Os Vingadores, uma série de televisão de espionagem que estreou em 1961.