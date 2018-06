Morre aos 86 anos o cineasta italiano Ermanno Olmi

O diretor e roteirista italiano Ermanno Olmi, conhecido por obras como A Lenda do Santo Beberrão (1988), morreu nesta segunda-feira, 7, aos 86 anos no município de Asiago, comuna da região do Vêneto, ao norte da Itália.

O cineasta morreu durante a madrugada em um hospital de Asiago, onde foi hospitalizado com urgência na sexta-feira em razão de uma doença contra a qual lutava há anos, segundo veículos de imprensa locais.

Olmi ganhou o prêmio Palma de Ouro, o mais prestigiado do Festival de Cannes em 1978 pelo filme A Árvore dos Tamancos.

Segundo o jornal italiano Corriere della Sera, o diretor sofria da síndrome de Guillain-Barré, que o imobilizou durante meses. / EFE