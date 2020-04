Morre, aos 86 anos Patricia Bosworth

Patricia Bosworth, atriz que atuou ao lado de Audrey Hepburn no filme A História de uma Freira (1959) e mais tarde escreveria as biografias de Marlon Brando, Montgomery Clift e Jane Fonda, morreu na quinta-feira, aos 86 anos, em decorrência do coronavirus. A filha adotiva da atriz e escritora, Fia Hatsav, revelou ao The New York Times que pneumonia causada pelo vírus foi a causa da morte.

Patricia Bosworth foi aluna de Lee Strasberg no Actors Studio ao lado de Marilyn Monroe, Paul Newman e Jane Fonda, além de ter atuado na televisão em sérias como Cidade Nua e The Patty Duke Show. Ela foi colaboradora regular do New York Times e da revista Vanity Fair. Deixou um livro de memórias publicado há três anos, The Men in My Life: A Memoir of Love and tArt in 1950s Manhattan.