Morre, aos 83 anos, Barbara Harris, atriz de ‘O Inimigo Oculto’ e ‘Nashville’

Barbara Harris, estrela da Broadway nos anos 1960 e protagonista de cinema na década seguinte, morreu aos 83 anos, na terça, 21. Segundo o jornal Chicago Sun-Times, a atriz lutava havia vários anos contra um câncer de pulmão. Seu último trabalho no cinema foi no filme Matador em Conflito, de 1997.

A atriz, que recebeu uma indicação para o Oscar de atriz coadjuvante por sua atuação em O Inimigo Oculto, de 1971, também participou de filmes como Peggy Sue - Seu Passado a Espera, Trama Macabra, Os Safados, Um Dia Muito Louco.

Harris, que morava no Arizona, estreou na Broadway em 1961, em From the Second City. Em 1967, ganhou o prêmio Tony de teatro por The Apple Tree.

Nos últimos anos, Barbara Harris dava aulas de interpretação em Scotsdale, no Arizona.