Morre aos 80 anos Marina Goldovskaya; a cineasta da vida russa

Marina Goldovskaya, uma aclamada documentarista que expôs o duro submundo dos campos de trabalho forçado da União Soviética e mais tarde narrou os dias inebriantes que se seguiram ao colapso do estado – dias que prometiam democracia, mas beiravam a anarquia – morreu em 20 de março em Jurmala, Letônia. Ela tinha 80 anos.

Goldovskaya, que muitas vezes operava como uma banda de uma só mulher, fez cerca de 30 documentários – como escritora, diretora, diretora de fotografia e produtora – e foi professora de cinema na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, por duas décadas. Seus diversos filmes incluem um retrato de uma trapezista de circo russo (Raisa Nemchinskaya: Circus Actress, 1970); uma crônica de seis semanas na vida de um jornalista de televisão durante o degelo soviético conhecido como perestroika (A Taste of Freedom, 1991); e a história de um príncipe russo que volta a morar na antiga propriedade de sua família, agora em ruínas (The Prince Is Back, 2000).

Em uma resenha de Solovki Power, seu filme de 1988 sobre um campo de trabalho soviético no norte da Rússia, Vincent Canby, do The New York Times, chamou o trabalho de “jornalismo cinematográfico de primeira linha” e “um documentário notável sobre o campo de prisioneiros que diz ter foi o protótipo para todos os gulags que vieram depois.”

Com um estilo que lembra os filmes de Ken Burns, Solovki Power justapõe a beleza fria e branca da remota localização do gulag no Mar Branco com as memórias de oito sobreviventes e um filme de propaganda oficial de 1928 que divulgava os lençóis limpos do campo e iluminava ensinamentos. Teólogos, historiadores, poetas, matemáticos e economistas estavam entre os que foram enviados ao campo, que funcionou de 1923 a 1939.

No filme, uma economista relembra a noite em que teve que acordar seus filhos, de 4 e 6 anos, para dizer que ia “fora para trabalhar”. Seu filho lhe disse que seu pai já tinha ido embora. Se eles a levassem, “Quem vai ficar conosco?” ele perguntou.

E então houve a noite, lembrada por um acadêmico, quando 300 tiros foram disparados em uma execução mal feita – os carrascos estavam bêbados demais para mirar corretamente – deixando corpos se contorcendo em um poço de terra na manhã seguinte.

Goldovskaya começou a fazer Solovki Power em 1986, quando ainda podia ser perigoso examinar o lado sombrio do passado soviético, já que seu filme exporia os campos como parte integrante do sistema soviético, não como uma aberração criada durante o governo de Stalin. era.

Quando ela disse à mãe o que estava planejando fazer, “começou a chorar”, lembrou Goldovskaya em uma entrevista de 1998. “‘Você está cometendo suicídio’, disse ela. 'Você não se lembra do que aconteceu com seu pai?'"

Em 1938, seu pai, então vice-ministro do cinema, supervisionava a construção do cinema do Kremlin quando uma lâmpada explodiu. Stalin acreditava que era uma tentativa de assassinato e o sentenciou a cinco meses de prisão.

Falando da Letônia, seu filho, Livnev, que também é diretor e produtor de cinema, disse: “O filme realmente se tornou muito importante não apenas como filme, mas como um evento na vida de um país. Para muitas, muitas pessoas, abriu tantas incógnitas, sobre o quão terrível foi o nosso passado.”

Outro filme de Goldovskaya, A Bitter Taste of Freedom (2011), era sobre sua amiga Anna Politkovskaya, uma jornalista investigativa e crítica feroz de Vladimir Putin, que foi baleada à queima-roupa em seu bloco de apartamentos em Moscou em 2006. O filme incluía diários imagens que o cineasta fez na casa de Politkovskaya ao longo de muitos anos.

Há “uma cena na cozinha com Anna e seu marido, onde você quase pode sentir o cheiro da comida e do café, e eles estão falando sobre como estão com medo”, disse Maja Manojlovic, que trabalhou com Goldovskaya como assistente de ensino. e agora ensina na UCLA. “Rapaz, Marina capturou a energia desse medo, o medo de repercussões por suas críticas a Putin.”

Marina Evseevna Goldovskaya nasceu em 15 de julho de 1941, em Moscou. Seu pai, Evsey Michailovich Goldovksy, era um engenheiro de cinema que ajudou a fundar e lecionou no VGIK, o All-Union State Institute of Film. Sua mãe, Nina Veniaminovna Mintz, estudou interpretações de atores de Shakespeare e ajudou a desenvolver e organizar museus de teatro.

A família morava em um prédio de apartamentos construído por Stalin na década de 1930 para abrigar cineastas "para que ele pudesse ficar de olho neles", disse Goldovskaya em uma entrevista de 2001. Ela frequentou a VGIK, uma das poucas mulheres a estudar cinema lá. Depois de se formar em 1963, ela começou a trabalhar para a televisão estatal. Ela se tornou membro do Partido Comunista em 1967 e permaneceu por 20 anos.

Caso contrário, “eu não teria progredido na televisão”, ela escreveu em sua autobiografia de 2006, “Mulher com uma câmera de filme: minha vida como cineasta russa”. “Em uma organização ideológica como a televisão, um operador de câmera que não fosse membro do Partido nunca poderia ser promovido.”

Ela fez cerca de uma dúzia de filmes para a televisão estatal antes de deixar seu emprego para fazer Solovki Power.

“Eu cresci em uma casa cheia de cineastas e diretores de fotografia”, disse ela na entrevista de 1998. “Muitos cinegrafistas morreram durante a guerra; foi tão romântico morrer pelo seu país. Havia tão poucas mulheres na profissão. Meu pai me disse que se eu entrasse nisso, nunca teria uma família, que seria infeliz por toda a minha vida. Mas eu era jovem, era romântico e adorava apertar o botão.”

Além de seu filho, Goldovskaya deixa duas enteadas, Jill Smolin e Beth Herzfeld; dois netos; e três netos adotivos. Seu primeiro casamento, com David Livnev, um diretor de teatro, terminou em divórcio, assim como o segundo, com Alexander Lipkov, um crítico de cinema. Seu terceiro marido, Georg Herzfeld, morreu em 2012.

Sergei Livnev lembrou sua mãe “sempre com uma câmera”.

"Ela estava atirando o tempo todo", disse ele. “Eu mal consigo me lembrar do rosto dela sem a câmera na frente dela.”

Em 1991, ano em que a União Soviética entrou em colapso, Goldovskaya era professora visitante na Universidade da Califórnia, em San Diego, quando foi apresentada a Herzfeld, um engenheiro e empresário austríaco. Seis dias depois, ele propôs.

Goldovskaya mudou-se para Los Angeles em 1994 e começou a lecionar na UCLA, retornando a Moscou nos verões para trabalhar em seus filmes. Convidados para suas aulas e depois para sua casa ensolarada e ampla nas proximidades, muitas vezes incluíam notáveis ​​documentaristas como Albert Maysles, D.A. Pennebaker e Richard Leacock. E ela estava intimamente envolvida com seus alunos.

“Ela abriu suas aulas para estudantes de antropologia e estudantes de outras disciplinas”, disse Gyula Gazdag, uma cineasta húngara que fazia parte do corpo docente da UCLA e se uniu a Goldovskaya para fazer um documentário sobre Allen Ginsberg, A Poet on the Lower Zona Leste (1997). “Ela sentiu que eles trariam uma nova perspectiva aos documentários”, acrescentou ele, em entrevista por telefone. “Ela conhecia todos os seus alunos pelo nome, qual era a motivação deles para fazer um documentário em particular.”

O filme de Goldovskaya, Raisa Nemchinskaya: Atriz de Circo, apresentou uma trapezista que “era muito parecida com minha mãe”, disse Livnev. A trapezista morreu de ataque cardíaco enquanto se curvava após uma apresentação.

“Ela nunca usou uma corda para proteção”, disse Livnev. “Minha mãe amava essa mulher, ela era um modelo e toda a sua vida ela viveu assim. Ela iria trabalhar, trabalhar, trabalhar o tempo todo. Seu sonho era morrer com a câmera rodando, e ela nunca usaria essa corda de segurança em sua vida.”