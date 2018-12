Morre a atriz Sondra Locke aos 74 anos

A atriz americana indicada ao Oscar Sondra Locke morreu no dia 3 de novembro, aos 74 anos, vítima de câncer, informou a imprensa nesta quinta-feira.

Locke sofria de câncer de mama e nos ossos.

O Departamento de Saúde de Los Angeles confirmou a morte, informou a revista Variety.

Locke, também conhecida por sua relação pessoal e profissional com Clint Eastwood, foi indicada ao Oscar de atriz coadjuvante por seu papel na adaptação do livro de Carson McCullers Por que tem de ser assim? (The Heart is a Lonely Hunter) em 1968. Este foi seu primeiro filme.

Em 1976, Locke deu uma guinada na carreira ao interpretar a companheira de Eastwood em Josey Wales, o Fora da Lei.

Eastwood e Locke foram companheiros durante os 13 anos seguintes, mas a separação em 1989 foi marcada por batalhas legais.