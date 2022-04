'Morbius' lidera bilheterias dos EUA em fim de semana de estreia

O filme Morbius liderou a bilheteria norte-americana neste fim de semana, com arrecadação de US$ 39,1 milhões (o equivalente a R$ 182,2 milhões, na cotação atual), de acordo com dados preliminares divulgados neste domingo, 3, pelo site especializado Exchibitor Relations.

O longa da Columbia Pictures é distribuído nos EUA pela Sony e protagonizado por Jared Leto, no papel de anti-herói na adaptação da Marvel. O personagem surgiu dentro das histórias do Homem-Aranha, assim como Venom. Para efeito de comparação, o filme do outro vilão estreou com uma arrecadação de US$ 80 milhões em outubro de 2018.

No top 5, constam ainda Cidade Perdida, estrelado por Sandra Bullock, The Batman, de Robert Pattinson, Uncharted: Fora do Mapa, com Tom Holland, e Jujutsu Kaisen 0, animação japonesa da Crunchroll/Funimation que retrata a história de um feiticeiro que luta contra um espírito maligno.

Confira abaixo os 10 filmes com melhor arrecadação de bilheterias na América do Norte neste fim de semana:

1º - US$ 39,1 milhões - Morbius

2º - US$ 14,8 milhões - Cidade Perdida

3º - US$ 10,8 milhões - The Batman

4º - US$ 3,6 milhões - Uncharted: Fora do Mapa

5º - US$ 2 milhões - Jujutsu Kaisen 0

6º - US$ 1,6 milhões - RRR

7º - US$ 1,4 milhões - Homem Aranha: Sem Volta Para Casa

8º - US$ 1,3 milhões - Dog: A Aventura de uma vida

9º - US$ 1,02 milhões - X

10º - US$ 1,01 milhões - Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo

* Com informações da agência AFP.