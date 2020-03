Moeda de ouro de 9 mil dólares e 7kg celebra o 25º filme de James Bond

A Real Casa da Moeda Britânica apresentou nesta segunda-feira, 2, sua coleção especial James Bond, que inclui uma moeda de ouro de 7.000 libras (9.000 dólares), o maior valor nominal já produzido em seus 1.100 anos de história.

A moeda, que pesa 7 quilos, mostra o lendário Aston Martin do agente secreto, com a famosa placa BMT 216A, representado dentro do cano de uma pistola. Produzida em apenas uma cópia, também é "maior moeda já produzida pela Real Casa da Moeda", afirma o site da instituição.

O preço de venda não foi divulgado, mas uma versão menor da mesma moeda (2 kg e 2.000 libras de valor nominal) é vendida on-line por quase 130.000 libras.

As duas moedas integram uma coleção comemorativa revelada pouco antes da estreia do 25º filme de James Bond, 007: Sem Tempo para Morrer. Nova produção, dirigida por Cary Joji Fukunaga, traz de volta Daniel Craig como o agente especial, com streia prevista para abril.

Os fãs da saga do famoso espião a serviço de Sua Majestade também poderão adquirir três moedas mais acessíveis (a partir de 13 libras), que formam o logo "007" quando colocadas uma ao lado da outra.