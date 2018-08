Modelo Rain Dove revela ter vazado mensagens de Asia Argento sobre abuso

NOVA YORK - O modelo andrógina Rain Dove disse neste domingo (26), em uma série de publicações no Twitter, que foi o responsável por divulgar as mensagens de texto trocadas com Asia Argento, nas quais a atriz italiana revela ter tido relações sexuais com Jimmy Bennett.

"Foi eu quem espalhou as mensagens e faria isso de novo", escreveu o modelo que não se identifica com nenhum gênero e que há três anos foi incluído entre as 12 mulheres que estão revolucionando o mundo da beleza.

Dove é companheiro de Rose McGowan, uma das atrizes que denunciaram o produtor de Hollywood Harvey Weinstein de abuso sexual e responsável pela origem do movimento #MeToo, junto com Asia. "Compartilhar minhas mensagens é meu direito legal. Eu confessei a este fórum que era eu porque Rose foi falsamente acusada", acrescentou.

Segundo o site TMZ, mensagens de texto trocadas entre Asia e uma amiga mostram que a atriz realmente teve relação sexual com Bennett, ao contrário do que ela afirmou em nota. O jovem norte-americano acusou a italiana de abusá-lo quando tinha 17 anos, em um hotel na Califórnia, onde adultos não podem fazer sexo com menores de 18.

Argento alega que nunca transou com Bennett e que ele tentou extorqui-la. No entanto, o TMZ também divulgou uma das fotos de Asia com Bennett, que teria feito a atriz concordar com um acordo de US$380 mil pelo silêncio do rapaz.

No Twitter, Dove revelou que foi o próprio Bennett que vendeu a suposta selfie "pós-sexo" para a publicação" por um valor de US$ 28 mil.