Moda e cinema entram na pauta do Festival do Rio A relação entre a moda e o cinema começa a ser debatida nesta tarde, com mediação da atriz e ex-modelo Betty Lago, durante o Rio Screenings & Seminars. Trata-se de um segmento do Festival do Rio 2004. Betty comandará uma mesa redonda que vai discutir a importância do figurino em todos os gêneros cinematográficos. É o primeiro ano em que o festival abre espaço para discutir o tema na programação. Entre os participantes, estão o estilista Ronaldo Fraga, a figurinista do filme Lavoura Arcaica, Beth Fillipeck, Marília Carneiro, que assinou o figurino de Sexo, Amor e Traição, O Xangô de Backer Street, entre outros filmes, a figurinista de Menino Maluquinho 2, Tainá e Estorvo, Bia Salgado, e o gerente-geral da Disney no Brasil, Eduardo Rosemback. Serviço - Hoje, às 16h30, no Hotel Le Méridien - 3.ºandar. Av. Atlântica, 1020, Copacabana, Rio