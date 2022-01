“Minha mãe é a minha maior referência feminista", afirma Penélope Cruz

Com a data da revelação de indicações ao Oscar ao chegando e muitas cédulas para ser finalista de melhor atriz por "Mães Paralelas", a atriz espanhola Penélope Cruz, co-estrela "As Agentes 355", um filme de espionagem que subverte o cânones do gênero e mostra que mulheres unidas também podem salvar o mundo.

A atriz, que no filme forma dupla com Jessica Chastain, Diane Kruger, Lupita Nyong'o e Bingbing Fan, acredita que a palavra feminismo tem sido muito "distorcida" e "incompreendida", mas não hesita em se considerar feminista e cita a mãe como principal referência.

"Minha mãe é uma pessoa forte, ela me teve quando tinha apenas 21 anos, eu tenho visto em muitas situações da vida e suas reações sempre foram inspiradoras para mim, de grande respeito por si mesma, ela tem sido uma grande professora e se eu tivesse que escolher uma referência, claro que seria ela."

"Somos feministas por natureza, mas não é algo que vamos conversar", acrescentou ela, "para mim, a maneira como ela vive é o feminismo sua vida e o que ela transmite por meio de suas ações, cresci observando-a, Então, se alguém me perguntar se sou feminista, eu diria que sim, claro. Mas é uma palavra que foi distorcida e muito mal entendida."

'As Agentes 355'

Sob a direção de Simon Kinberg, produtor de sagas como "X-Men" ou "Deadpool", "As Agentes 355" chega esta semana aos cinemas depois de receber críticas mistas em sua estreia em Estados Unidos.

O filme traz um grupo de espiões que trabalham para governos de países diferentes, mas que pulam as hierarquias e unem forças com o objetivo comum de impedir que uma arma tecnológica destrutiva caia em mãos erradas.

"Até agora era raro ver um filme de espionagem com mulheres como protagonistas salvando o mundo e essa é uma das razões pelas quais os que eu queria fazer", disse Cruz, que interpreta uma psicóloga Colombiano que acidentalmente se envolve na linha de frente de fogo.

A espanhola conta que teve um papel ativo na concepção de sua personagem. "Ainda não havia roteiro, Jessica e Simon me perguntaram qual papel eu gostaria de interpretar e eu disse a eles que sempre senti falta de ver o peixe fora d'água nesse tipo de filme, um personagem com o qual o espectador se identifica, que quando vissem pensariam, eu seria o mesmo, gostaria de fugir e deixar a missão”, explica.

Cruz expressa as possibilidades de um papel que obviamente é feito sob medida para ela, com seu lado cômico incluído, e compartilha seu medo de armas. "Sou muito parecida nisso, é muito importante segurança no set", diz ele após o recente acidente fatal com uma arma que disparou em um set de Alec Baldwin.

Enquanto isso, Cruz continua a receber elogios por seu papel em "Mães Paralelas" de seu compatriota Pedro Almodóvar, que até agora lhe rendeu a Copa Volpi de melhor atriz em Veneza e o prêmio da crítica em Los Angeles, abrindo caminho para ganhar sua quarta indicação ao Oscar.