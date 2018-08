MinC divulga hoje longa concorrente ao Oscar de 2005 O secretário do Audiovisual, Orlando Senna, vai anunciar às 15 horas, em Brasília, o longa-metragem nacional que será indicado para disputar uma das cinco vagas da categoria de Melhor Filme Estrangeiro do Oscar do próximo ano. Foram inscritos os seguintes filmes: Benjamim, Cazuza, o Tempo não Pára, De Passagem, Garrincha - Estrela Solitária, Narradores de Javé, O Outro Lado da Rua, Olga e Pelé Eterno.