Michelle Williams encontra amor e se casa após morte de Heath Ledger

A atriz Michelle Williams se casou discretamente, dizendo à revista Vanity Fair que nunca desistiu do amor após a morte de seu parceiro Heath Ledger, há 10 anos.

A discreta atriz de 37 anos, indicada ao Oscar por O Segredo de Brokeback Mountain, disse à revista em entrevista publicada nesta quinta-feira que se casou com o músico indie norte-americano Phil Elverum em uma cerimônia particular neste mês na região rural de Adirondacks, no Estado de Nova York.

Ela descreveu sua relação com Elverum, cuja primeira esposa morreu de câncer pancreático, como “muito sagrada, muito especial”.

Michelle Williams teve uma filha, Matilda, com Ledger, mas o casal encerrou seu romance de três anos alguns meses antes da morte do ator de 28 anos por overdose acidental de remédios sob prescrição em 2008.

“Eu nunca desisti do amor”, disse. “Eu sempre digo para Matilda, ‘Seu pai me amava antes de qualquer um pensar que eu era talentosa, ou bonita, ou tinha roupas boas’. Obviamente eu nunca na minha vida falei sobre um relacionamento, mas Phil é especial”.

Michelle falou sobre como ela e Matilda foram cercadas pela mídia nos meses após a morte de Ledger.

“Eu nunca irei me esquecer de ir aos correios e ver um cartaz pendurado na parede para qualquer pessoa com informações sobre mim e minha filha. Então eu o retirei”, disse à Vanity Fair.

“Quando você é mãe solteira, e este elemento de provedora e proteção está falando, é assustador”, acrescentou.