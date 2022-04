Mexicano quebra recorde ao assistir a filme do 'Homem-Aranha: Sem Volta para Casa' 292 vezes

Um jovem de origem mexicana que vive na Flórida, nos Estados Unidos, superou a si mesmo e melhorou seu próprio recorde no Guinness como a pessoa que mais assistiu o mesmo filme no cinema, no caso o sucesso de bilheteria Homem-Aranha: Sem Volta para Casa.

Ramiro Agustín Alanis viu a mais recente aventura do Cabeça de Teia 292 vezes entre 16 de dezembro de 2021 e 15 de março de 2022, segundo certificou a organização do Guinness Records.

“Sou oficialmente espetacular!!!” escreveu Alanis no Twitter depois de saber que esse reconhecimento foi oficializado.

No total, o jovem dedicou cerca de 720 horas, ou 30 dias, para assistir repetidas vezes ao filme estrelado por Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield até quebrar seu próprio recorde.

Alanis havia alcançado esse recorde anteriormente em 2019, quando assistiu Vingadores: Ultimato 191 vezes, embora Arnaud Klein tenha quebrado sua marca em 2021, após assistir Kaamelott: The First Chapter 204 vezes.

O Guinness explicou hoje que o jovem mexicano decidiu recuperar o recorde em homenagem à sua avó Juany, que morreu em 2019 antes de Alanis atingir sua primeira marca, e, para tentar manter seu nome nessa conquista peculiar, decidiu quebrá-lo novamente por um ampla margem, mais de 88 vezes.

A organização também indicou que, para adicionar uma visualização, o filme deve ser visto sem distrações e não se pode nem ir ao banheiro durante a projeção, algo que em sua primeira tentativa fez com que o jovem de origem mexicana não pudesse adicionar outras 11 vezes por ter feito pausas para ir ao banheiro.

Além disso, como prova, cada um dos ingressos deve ser apresentado e a organização toma o depoimento dos funcionários dos cinemas para certificar que Alanis estava assistindo ao filme o tempo todo durante suas duas horas e 28 minutos de duração.

O fã assistiu Homem-Aranha: Sem Volta para Casa por três meses até que saísse do cartaz nos cinemas e nas primeiras semanas curtiu as aventuras do super-herói até cinco vezes por dia.

Tudo isto conjugado com seu trabalho e família e depois de pagar cerca de US$ 3.400 em ingressos, que contribuíram para a bilheteria mundial de US$ 1,892 bilhão do filme, segundo dados do portal Box Office Mojo.