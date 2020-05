Merten indica filmes disponíveis em streaming com excelente direção de fotografia

Lançamentos de streaming não têm faltado para manter o público ligado nesses duros tempos de pandemia e quarentena. A par das próprias produções, a Netflix está sempre oferecendo novidades, mesmo que sejam filmes mais antigos e até clássicos. Mas tem outra coisa. Profissionais do audiovisual brasileiro estão sofrendo com a paralisação da atividade e a falta de uma política para o setor, que já vinha desacelerando desde antes do isolamento. O diretor de fotografia Azul Serra, de filmes como Turma da Mônica – Laços e Aos Teus Olhos, criou a ONG Plano-Sequência, com fotos doadas por fotógrafos para ajudar os colegas em dificuldades. É uma seleção belíssima, que vai além de encher os olhos. Podem ser vistas, e os artistas identificados, no endereço https://planosequencia.ong.br. E estão à venda, na maior transparência, para garantir que os recursos arrecadados cheguem a quem precisa. Alguns filmes na plataforma da Netflix:

Feito na América

Embora o público prefira ver o astro Tom Cruise na série Missão Impossível, é muito interessante vê-lo despir-se da aura do herói para interpretar o piloto norte-americano Barry Seal. Se a história não fosse documentada, daria para pensar que nasceu do delírio de algum roteirista. Seal traficava armas para a CIA e drogas para o cartel de Medellín no mesmo avião. Um pra lá, outro pra cá. Doug Liman dirige com sua competência habitual e o grande Cesar Charlone, de Cidade de Deus, é o diretor de fotografia. Solidário, Charlone tem suas fotos à venda no site Plano Sequência.

Miami Vice

Michael Mann criou a série Miami Vice, que fez história na TV dos EUA, mas não obteve a mesma repercussão com sua versão para o cinema. Por falta de méritos é que não foi. Colin Farrell e Jamie Foxx fazem os detetives Sonny Crockett e Ricardo Tubbs, que investigam um assassinato na Flórida. Para complicar, o primeiro se envolve com a mulher sino-cubana de um traficante de armas e drogas, licença que permite a Mann colocar a deusa Gong Li frente à sua câmera. A mistura de tensão, violência e erotismo não estourou na bilheteria, mas o filme é bom demais para não merecer revisão.

Aos Teus Olhos

Esse não é na Netflix, mas na Amazon (e no GooglePlay). Carolina Jabor dirige Daniel de Oliveira como o professor de natação acusado de abusar do aluno, um menino. Malu Galli é ótima na personagem da mãe, que propaga a fake news, e a fotografia é assinada pelo mesmo Azul Serra que criou a ONG Plano Sequência.