Mel Gibson vai dirigir 'Máquina Mortífera 5' após morte de Richard Donner

Mel Gibson vai assumir a direção de Máquina Mortífera 5, acumulando funções de protagonista e diretor. A informação foi compartilhada pelo astro ao jornal The Sun nesta segunda, 15 e, depois, confirmada pelo ator ao jornal The Hollywood Reporter.

O ator assume o posto de direção após a morte de Richard Donner, em 2021, que foi o responsável por todos os outros quatro filmes da franquia Máquina Mortífera e que estava desenvolvendo esse quinto capítulo antes de morrer em julho, aos 91 anos.

"Ele estava desenvolvendo o roteiro e foi bem longe com isso. Até que ele me disse um dia: 'Escuta, menino. Se eu morrer você vai fazê-lo'. E eu disse: 'Cala a boca'", disse Mel Gibson. "Mas ele morreu. Na época, ele me pediu para fazer o filme e não disse nada."

O longa-metragem está previsto para chegar aos cinemas em 2022, mas ainda não começaram as gravações. Danny Glover, que completa a dupla de policiais que enfrenta ameaças em Los Angeles, também deve retornar ao quinto filme da franquia.