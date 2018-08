'Megatubarão' arrecada US$44,5 milhões e devora concorrência nas bilheterias dos EUA

Megatubarão devorou a concorrência nas bilheterias de cinemas nos Estados Unidos no fim de semana.

O suspense do estúdio Warner Bros. fez uma estreia muito acima das expectativas, obtendo 44,5 milhões de dólares — o suficiente para tirar a primeira posição de Missão: Impossível – Efeito Fallout, que arrecadou 20 milhões de dólares em sua terceira semana, elevando para 162 milhões o total arrecadado nos cinemas norte-americanos.

Megatubarão, que é uma coprodução com a China, ainda terá que lucrar muito nos EUA e no exterior para justificar seu orçamento salgado de 130 milhões de dólares. O filme ainda não está no azul, mas está bem encaminhado, uma vez que já rendeu 96,8 milhões de dólares nas bilheterias mundiais.

Com a renda da estreia, Megatubarão se tornou o melhor lançamento da Warner Bros. neste ano, ficando à frente de Jogador Nº 1 (U$41,7 milhões) e Oito Mulheres e Um Segredo (U$41,6 milhões).

BlacKkKlansman também entrou em cartaz e lucrou 10,8 milhões de dólares, a melhor estreia do diretor Spike Lee em mais de uma década.

O drama policial, que venceu o Grande Prêmio em Cannes e estreou no primeiro aniversário da manifestação de Charlottesville, continua entusiasmando e recebeu uma avaliação promissora de 97 por cento no site Rotten Tomatoes e uma nota A- no CinemaScore.

Especialistas em terror, Jason Blum e Jordan Peele coproduziram o título da Focus Features, que conta a história real do detetive negro Ron Stallworth (John David Washington), que se infiltra com a ajuda do policial judeu Flip Zimmerman na filial da Ku Klux Klan de Colorado Springs.

Slender Man – Pesadelo Sem Rosto, da Sony, também estreou nos EUA neste final de semana, ficando com a quarta posição e 11,3 milhões de dólares arrecadados, uma boa colocação tendo em conta que o suspense custou 10 milhões de dólares.

Dog Days, o último estreante do final de semana, rendeu 2,6 milhões de dólares.