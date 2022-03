Matthew Broderick faz 60 anos: veja 10 curiosidades do filme 'Curtindo a Vida Adoidado'

Matthew Broderick, o eterno Ferris Bueller do filme Vivendo a Vida Adoidado (1986), completa 60 anos nesta segunda-feira, 21. Casado com a atriz Sarah Jessica Parker desde 1987, com quem tem três filhos, o ator iniciou sua carreira nos anos 80 nos palcos, atuando em espetáculos off-Broadway.

No cinema, estreou no elenco do filme A Volta de Max Dugan (1981). De lá para cá, foram diversos os personagens que ele interpretou. Foi David Lightman em Jogos de Guerra (1983), Jimmy Garrett em Projeto Secreto: Macacos (1987), Nick Tatopoulos, em Godzilla (1998), além de encarar o papel principal em Inspetor Bugiganga (1999). Encarou ainda dublar Simba adulto, em Rei Leão (1994) e a abelha Adam Flaymen em Bee Movie (2007).

Leia Também 25 filmes que você precisa ver antes de morrer

Entre os mais diversos papéis, secundários ou protagonistas, Broderick será sempre lembrado por viver o aluno que decide matar aula e leva consigo a namorada e o melhor amigo. Nesse dia, contado no cult dirigido por John Hughes Vivendo a Vida Adoidado, Ferris Bueller viverá inúmeras aventuras, que envolverá a família, a escola e os amigos. A seguir, confira algumas curiosidades do filme, para lembrar a atuação do agora sessentão Matthew Broderick.

1 - Mais velhos do que você pensa

Apesar de interpretar um adolescente no filme, Matthew Broderick já tinha 23 anos quando o filme foi gravado. Alan Ruck, que interpreta Cameron Fryer, era ainda mais velho que Broderick, com 29 anos durante as gravações. A única adolescente do elenco era Mia Sara, que interpreta a namorada de Ferris, Sloane Peterson. Ela tinha 17 anos durante as gravações. Jennifer Grey, que faz Jenie, a irmã de Ferris, tinha 26.

2 - Pontos conhecidos da cidade

O filme se passa em Chicago e mostra vários pontos conhecidos da cidade, como a Sears Tower, o estádio de baseball Wrigley Field, a bolsa de valores de Chicago e o Instituto de Artes de Chicago.

3 - Soltando a voz

Ferris dubla duas músicas durante o desfile. Danke Schoen, de Wayne Newton, e Twist and Shout, de Phil Medley e Bert Russell, mas brilhantemente gravada pelos Beatles. A segunda virou a grande marca do filme.

4 - Rápido e certeiro

Foi produzido, dirigido e escrito pelo mago do filmes sobre adolescentes dos anos 80, John Hughes. Em seu currículo estão Esqueceram de Mim, Clube dos Cinco, Gatinhas e Gatões e A Garota Rosa Shocking. John Hughes escreveu o filme em menos de uma semana. Ele disse que tinha Matthew Broderick em mente para o papel de Ferris quando o fez.

5 - Teve corte

A primeira edição do filme tinha, ao todo, 2 horas e 45 minutos. O corte final deixou-o com um 1 hora e 42 minutos. As filmagens duraram 56 dias.

6 - Troca de papéis

Molly Ringwald foi considerada pelo estúdio para o papel de namorada de Ferris, mas Hughes descartou a ideia de cara, pois considerava que o papel não era grande o bastante para ela. A escolhida então foi Mia Sara.

7 - De longa data

Broderick e Ruck já haviam feito uma peça na Broadway juntos chamada Biloxi Blues, e já eram amigos.

8 - Arte

O quadro no qual Cameron fica fixado no Instituo de Artes de Chicago se chama Uma Tarde de Domingo na Ilha de La Grande Jatte, de George Seurat.

9 - Carro clássico

O carro que o trio rouba do pai de Cameron para passear pela cidade é uma Ferrari 250 GT California Spyder 1961. Mas como o carro é muito caro, e só existiam menos de 100 dessas no mundo, a solução encontrada foi preciso criar réplicas dele, principalmente porque seria usada na cena em que é destruído. Em alguns momentos, a produção optou por utilizar automóveis simples, mas com a capota idêntica à original da Ferrari.

10 - Inspiração

John Hughes, diretor do filme, revelou que a inspiração para o quarto de Ferris foi o seu próprio quarto na época em que estava no ensino médio. Seria todo ele recheado de referências ao pop, mas de forma bem desorganizada, como seria a cabeça do protagonista.