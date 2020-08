Matt Dillon fará parte do júri da 77ª edição Festival de Veneza

A organização da 77ª edição do Festival de Cinema de Veneza anunciou nesta terça-feira, 25, que o ator norte-americano Matt Dillon fará parte de seu júri, substituindo o diretor romeno Cristi Puiu.

Os organizadores não informaram as razões da modificação. Apenas agradeceram Puiu "pelo tempo em que ele aceitou a indicação e pela sensibilidade que ele apresentou para honrar seu compromisso, mesmo quando apareceram dificuldades inesperadas".

Com a chegada do ator norte-americano, o júri continua com a presidência da atriz Cate Blanchett e com a participação da diretora e escritora Veronika Franz, da diretora Joanna Hogg, do escritor Nicola Lagioia, do diretor Christian Petzold e da atriz Ludivine Sagnier.

A 77ª edição será realizada entre os dias 2 e 12 de setembro.