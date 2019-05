Maternidade nas telonas: 12 filmes com mães inesquecíveis

A sétima arte sempre nos presenteou com mães inesquecíveis. Seja pela maldade de algumas figuras ou pela força da interpretação de outras atrizes, é difícil não falar nelas quando se pensa em maternidade nas telonas. O Cultura Estadão escolheu aquelas de maior destaque na história dos cinemas; confira.

Um sonho possível

O drama acompanha a trajetória de Michel Oher, um garoto que foi de sem-teto a sucesso no futebol americano depois de ser adotado Leigh Anne Tuohy, interpretada por Sandra Bullock. A atriz levou o Oscar de melhor atriz.

Lado a lado

Em Lado a Lado, Susan Sarandon é uma mãe prestes a se sacrificar para ver os filhos felizes. Sabendo que sofre de uma doença grave, ela começa a preparar a madrasta (Julia Roberts) para cuidar de seus filhos pequenos quando ela não estiver mais presente.

O Exterminador do Futuro 2

Sarah Connor (Linda Hamilton) tem como principal objetivo na série O Exterminador do Futuro proteger o seu filho das garras do protagonista (Arnold Schwarzenegger), um ciborgue vindo do futuro, que pretende matar o garoto antes que ele cresça e lidere a resistência dos humanos.

Dançando no Escuro

Björk surpreendeu a todos em Dançando no Escuro. Ela interpreta Selma, uma funcionária de uma usina que está perdendo a visão. Sabendo que a doença é hereditária, e que seu filho terá o mesmo problema se não passar por uma caríssima cirurgia, ela continua trabalhando, em ritmo cada vez mais acelerado.

Preciosa - Uma história de esperança

Uma das mães mais cruéis que o cinema já viu: além de demonstrar ódio pela filha e agredi-la todos os dias, ela ainda é conivente com a violência sexual que Preciosa (Gabourey Sidibe) sofre do próprio pai, e acusa a garota de "roubar o homem" dela... Depois de assistir ao filme, é difícil esquecer esta atuação perturbadora de Mo'Nique.

Cisne Negro

Erica (Barbara Hershey) vigia cada passo da filha Nina (Natalie Portman) com medo que ela se torne independente e a abandone. Quando Nina conquista o cobiçado papel principal na peça O Lago dos Cisnes, Erica faz de tudo para sabotar a própria filha - inclusive fechando-a em casa no dia da apresentação.

Mamãezinha querida

Faye Dunaway interpreta a atriz Joan Crawford, que trata os filhos adotivos de maneira violenta e autoritária.

Sob o domínio do mal

Eleanor Iselin (Angela Lansbury) é tanto uma mãe manipuladora quanto uma agente secreta comunista, responsável por fazer uma lavagem cerebral no próprio filho, um soldado traumatizado pela guerra. Esta personagem marcante de Sob o Domínio do Mal (1962) controla também os negócios do marido, um senador ingênuo, e condiciona os principais personagens da história a cometerem assassinatos a seu favor.

Cinderela

Cate Blanchett dá vida a terrível madrasta que faz da vida de Cinderela um inferno nessa adaptação live action do clássico.

Alma em suplício

Joan Crawford dá vida a uma mãe dedicada e durona que luta para ganhar a aprovação da sua filha depois que o marido a abandona nesse clássico do cinema noir.

Lágrimas de esperança

Cicely Tyson está impecável como uma mãe de uma família afrodescendente que enfrenta dificuldades durante um período de crise econômica.

Mamãe é de morte

A personagem interpretada por Kathleen Turner é uma serial killer capaz de matar qualquer um que despreze seus filhos. Mas mesmo os adolescentes, que ela pensa estar protegendo, tem medo dela.