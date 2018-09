Massagista processa ator Kevin Spacey por supostos abusos

Um massagista da Califórnia abriu um processo contra o ator Kevin Spacey por supostos abusos, nas mais recentes acusações contra o ator americano.

O demandante, John Doe (nome que designa uma pessoa não identificada), alegou em um tribunal de Los Angeles que Spacey o apalpou durante uma sessão de massagem em Malibu, Califórnia, há dois anos.

Um integrante da equipe de Spacey entrou em contato com o demandante para marcar uma sessão de massagem para o ator em sua residência.

O massagista afirma que, durante a sessão, Spacey pegou sua mão e a colocou em seus genitais, de acordo com a demanda.

Spacey, 59 anos, vencedor de dois Oscar, perdeu seu papel na série House of Cards após múltiplas denúncias de abuso pouco depois do escândalo com o produtor Harvey Weinstein.

O ator americano é acusado por mais de 10 homens. Uma investigação contra ele também foi aberta em Londres.